Тен Хаг дает положительные новости об Антони, Марсьяле и Мактомини - двое из них могут сыграть с «Лестером»

Эрик тен Хаг предположил, что травмированное трио в составе Антони, Энтони Марсьяля и Скотта МакТомини приближается к полной физической форме и может сыграть против «Лестера» .

"Может быть. Мы должны подождать до завтра. Возможно, один или два игрока смогут вернуться, да», — сказал он клубным СМИ в пятницу днем.

Марсьяль выбыл из строя из-за травмы бедра.