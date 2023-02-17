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Тен Хаг дает положительные новости об Антони, Марсьяле и Мактомини - двое из них могут сыграть с «Лестером»

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Эрик тен Хаг предположил, что травмированное трио в составе Антони, Энтони Марсьяля и Скотта МакТомини приближается к полной физической форме и может сыграть против «Лестера» .

"Может быть. Мы должны подождать до завтра. Возможно, один или два игрока смогут вернуться, да», — сказал он клубным СМИ в пятницу днем.

Марсьяль выбыл из строя из-за травмы бедра.

Антони пропустил последние три игры из-за проблем с ногой, Джейдон Санчо вернулся в состав.

1 комментарий

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Ksandvankneshas
Двое из них: Антони Марсиаль.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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