Тен Хаг дает положительные новости об Антони, Марсьяле и Мактомини - двое из них могут сыграть с «Лестером»
Эрик тен Хаг предположил, что травмированное трио в составе Антони, Энтони Марсьяля и Скотта МакТомини приближается к полной физической форме и может сыграть против «Лестера» .
"Может быть. Мы должны подождать до завтра. Возможно, один или два игрока смогут вернуться, да», — сказал он клубным СМИ в пятницу днем.
Марсьяль выбыл из строя из-за травмы бедра.
Антони пропустил последние три игры из-за проблем с ногой, Джейдон Санчо вернулся в состав.
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