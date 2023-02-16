«Игроков мирового уровня очень мало, их можно сосчитать по пальцам»: экс-владелец «Пэлас» не считает Рэшфорда лучшим в этом сезоне

Бывший владелец «Кристал Пэлас» Саймон Джордан считает, что «глупо» предполагать, что Маркус Рэшфорд является талантом «мирового класса», несмотря на его «мощную форму».

«Он очень хороший игрок, вы не сможете играть за «Манчестер Юнайтед» — какой бы ни была форма «Манчестер Юнайтед» — если вы не очень хороший игрок.

У него отличная форма, замечательное настроение.

Вы можете видеть, что его уверенность переполняется, но уверенность и моменты времени — это одно. Объем работы и постоянный уровень ставит вас выше всех остальных.

Слова «мировой класс» — мы разбрасываем его, как конфетти. Игроков мирового уровня очень мало, их можно сосчитать по пальцам.

На данный момент, хотя форма Маркуса Рэшфорда необычайно хороша, я думаю, что немного глупо называть его игроком мирового класса».