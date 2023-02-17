«Забудьте этого мошенника Месси». Болельщики «МЮ» прочат Маркусу Рэшфорду Золотой Мяч
Вчера состоялся матч «Барселона» - «МЮ» на «Камп Ноу» (2:2) и Маркус Рэшфорд был ударе, став автором первого гола своей команды и сделав все, чтобы состоялся второй.
Маркус в этом сезоне забил 22 гола во всех турнирах, он повторил свой лучший результат за один сезон. Ему не удалось забить только в трех из последних 16 матчей. А учитывая его игру на прошедшем в Катаре чемпионате мира в составе сборной Англии, Рэшфорда можно смело считать одним из кандидатов на получение Золотого Мяча.
Болельщики в социальных сетях с этим согласны:
«Забудьте этого мошенника Месси, этот Золотой Мяч для сэра Маркуса Рэшфорда».
«Есть ощущение, что Рэшфорд станет следующим англичанином, получившим Золотой Мяч».
«Дайте ему Золотой Мяч сейчас же!».
«Спокойно, но в этом сезоне Рэшфорд достоин Золотого Мяча».
«Если мы выиграем Лигу Европы и пару других трофеев, а Рэшфорд будет в форме до конца сезона, то почему бы ему не получить Золотой Мяч? Сейчас в Европе нет футболиста, который играл бы также».
«Может Маркус Рэшфорд получить Золотой Мяч в следующем году?».
А вы как думаете, может?
Если Реш будет дальше забивать и поможет выиграть трофеи, то о ЗМ можно думать