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«Забудьте этого мошенника Месси». Болельщики «МЮ» прочат Маркусу Рэшфорду Золотой Мяч

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Футбол Футбол

 

Вчера состоялся матч «Барселона» - «МЮ» на «Камп Ноу» (2:2) и Маркус Рэшфорд был ударе, став автором первого гола своей команды и сделав все, чтобы состоялся второй.

Маркус в этом сезоне забил 22 гола во всех турнирах, он повторил свой лучший результат за один сезон. Ему не удалось забить только в трех из последних 16 матчей. А учитывая его игру на прошедшем в Катаре чемпионате мира в составе сборной Англии, Рэшфорда можно смело считать одним из кандидатов на получение Золотого Мяча.

Болельщики в социальных сетях с этим согласны:

«Забудьте этого мошенника Месси, этот Золотой Мяч для сэра Маркуса Рэшфорда».

«Есть ощущение, что Рэшфорд станет следующим англичанином, получившим Золотой Мяч».

«Дайте ему Золотой Мяч сейчас же!».

«Спокойно, но в этом сезоне Рэшфорд достоин Золотого Мяча».

«Если мы выиграем Лигу Европы и пару других трофеев, а Рэшфорд будет в форме до конца сезона, то почему бы ему не получить Золотой Мяч? Сейчас в Европе нет футболиста, который играл бы также».

«Может Маркус Рэшфорд получить Золотой Мяч в следующем году?».

А вы как думаете, может?

 

7 комментариев

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Антон Локтев
Ответ Ромарио
Рэшфорда сравнили с Месси. Так аргентинца не унижали со времен 2-8.
Да, Месси гений. Но если смотреть на данный момент, то он находится в лиге фарма и у него звезда на звезде в клубе. А у МЮ сейчас идет перестройка. Хоть там так же звезда на звезде, но почему-то до прихода ЭТХ они не играли так же хорошо, как сейчас.
Если Реш будет дальше забивать и поможет выиграть трофеи, то о ЗМ можно думать
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Нурлан Муратбек
Последний футболист из АПЛ получавший ЗМ выиграл бутсу, АПЛ и ЛЧ, так что Рэшу ещё переть и переть до ЗМ
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red hikkikomori
Ответ Данил Кулинский
Там сейчас идет больше упор на собственные достижения, нежели командные.
Да там вообще не определить на что опираются, это же голосовалка, там объективности никак не может быть
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Ромарио
Рэшфорда сравнили с Месси. Так аргентинца не унижали со времен 2-8.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данил Кулинский
Ответ red hikkikomori
Могут дать ЗМ только если выиграть все 4 турнира, но я уверен что даже при этом все равно отдадут Месси
Там сейчас идет больше упор на собственные достижения, нежели командные.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
red hikkikomori
Могут дать ЗМ только если выиграть все 4 турнира, но я уверен что даже при этом все равно отдадут Месси
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Someone from Internet
Я безумно рад за Сира Маркуса, но не надо бежать впереди паровоза. Пусть поиграет на подобном уровне несколько сезонов, потом посмотрим.
+6
0
+6
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