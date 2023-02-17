«Забудьте этого мошенника Месси». Болельщики «МЮ» прочат Маркусу Рэшфорду Золотой Мяч

Вчера состоялся матч «Барселона» - «МЮ» на «Камп Ноу» (2:2) и Маркус Рэшфорд был ударе, став автором первого гола своей команды и сделав все, чтобы состоялся второй.

Маркус в этом сезоне забил 22 гола во всех турнирах, он повторил свой лучший результат за один сезон. Ему не удалось забить только в трех из последних 16 матчей. А учитывая его игру на прошедшем в Катаре чемпионате мира в составе сборной Англии, Рэшфорда можно смело считать одним из кандидатов на получение Золотого Мяча.

Болельщики в социальных сетях с этим согласны:

«Забудьте этого мошенника Месси, этот Золотой Мяч для сэра Маркуса Рэшфорда».

«Есть ощущение, что Рэшфорд станет следующим англичанином, получившим Золотой Мяч».

«Дайте ему Золотой Мяч сейчас же!».

«Спокойно, но в этом сезоне Рэшфорд достоин Золотого Мяча».

«Если мы выиграем Лигу Европы и пару других трофеев, а Рэшфорд будет в форме до конца сезона, то почему бы ему не получить Золотой Мяч? Сейчас в Европе нет футболиста, который играл бы также».

«Может Маркус Рэшфорд получить Золотой Мяч в следующем году?».

А вы как думаете, может?