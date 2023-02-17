«Матч уровня Лиги чемпионов». Тен Хаг похвалил «МЮ» и сделал небольшой комплимент «Барсе»

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в первом матче плей-офф Лиги Европы. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Эрик тен Хаг прокомментировал игру и даже завуалированно похвалил «блауграну»:

«Мы диктовали игру и в некоторых моментах превзошли соперника. Я был разочарован тем, что на перерыв мы ушли при счете 0:0, но это была отличная игра! На поле встретились две атакующие команды, мне это действительно понравилось. Соперник перехватил инициативу минут на 15 в первом тайме, у нас были некоторые сложности, но все остальное время мы контролировали игру, у нас было так много шансов. Отличный матч уровня Лиги чемпионов, даже выше! Я действительно насладился этой игрой. В итоге матч завершился со счетом 2:2, и мы должны поставить жирную точку на «Олд Траффорд».

Стоит отметить, что и у Тен Хага, и у Хави остались вопросы к судейству. Оба тренера подходили к арбитру в перерыве.

Победитель противостояния будет определен в ответной встрече, которая состоится уже через неделю.