Ого! Холанд повторил фирменный жест Рэшфорда👉🏻 Маркус тут же выложил фото игрока «Сити», а затем удалил😱

Видимо, вспомнил про отношения «Юнайтед» и «Сити».

После ЧМ в Катаре у Маркуса Рэшфорда появился новый способ празднования голов – он остается спокоен и указывает пальцем на голову. Это явно идет на пользу - форвард сборной Англии за 15 матчей после чемпионата мира в Катаре совершил 17 результативных действий – забил 13 голов и отдал 4 ассиста.

Вслед за ним жест начали повторять футболисты по всему миру, а теперь очередь дошла до нападающего «МанСити» Эрлинга Холанда, который в среду наконец-то забил – в важнейшем матче против «Арсенала».

Интересно, что вскоре Маркус удалил выложенное фото Холанда из своих сторис.