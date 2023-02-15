Мнения раздевалки «Манчестер Юнайтед» относительно возвращения Гринвуда разделились. Многие игроки «испытывают серьезные опасения»
Кажется, пути назад нет.
В раздевалке «Манчестер Юнайтед» нет единого мнения относительно того, должен ли Мэйсон Гринвуд вернуться в клуб.
21-летний Гринвуд был дисквалифицирован «Юнайтед» в январе прошлого года после того, как его обвинили в насилии в отношении его девушки. Позже он был арестован, но теперь все обвинения были сняты из-за «отзыва показаний ключевых свидетелей» и появления «новых материалов».
Хоть Мэйсон и больше не под следствием, клуб не спешит его возвращать и проводит внутреннее расследование.
Конечно же, у игроков «Манчестер Юнайтед» есть свое представление об этой ситуации. The Times сообщает, что в раздевалке мнения о потенциальном возвращении нападающего разделились.
В статье утверждается, что некоторые игроки мужской команды «Юнайтед» «испытывают серьезные опасения» в связи с возвращением Гринвуда. Однако остальные «не будут возражать» против того, чтобы он возобновил свою карьеру на «Олд Траффорд», учитывая, что он не был признан виновным в каком-либо преступлении.
Также известно, что некоторые игроки женской команды «Юнайтед» «серьезно обеспокоены» возможностью возвращения Мэйсона. Они были бы недовольны, если бы Гринвуду разрешили вернуться на тренировочную базу в Кэррингтоне, которую они делят с мужской командой.
Другие женщины-сотрудницы клуба тоже будут возражать против возвращения Гринвуда, как и некоторые коммерческие партнеры команды.
Гринвуд не играл за «Юнайтед» с тех пор, как его арестовали 13 месяцев назад. Он тренируется вдали от Кэррингтона и не будет играть за «Юнайтед», пока расследование не будет завершено.
Ранее The Athletic сообщал, что все игроки «категорически против» его возвращения.
Сто пудов пацан понял что он накосячил, что он виноват, может хватит с расследованием.
- Хотите чтобы он играл за М.Ю будь любезен верни футболку
- Не хотите чтобы он играл за М.Ю разорвите контракт и доплатите компенсацию и всё!