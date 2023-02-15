Мнения раздевалки «Манчестер Юнайтед» относительно возвращения Гринвуда разделились. Многие игроки «испытывают серьезные опасения»

Кажется, пути назад нет.

В раздевалке «Манчестер Юнайтед» нет единого мнения относительно того, должен ли Мэйсон Гринвуд вернуться в клуб.

21-летний Гринвуд был дисквалифицирован «Юнайтед» в январе прошлого года после того, как его обвинили в насилии в отношении его девушки. Позже он был арестован, но теперь все обвинения были сняты из-за «отзыва показаний ключевых свидетелей» и появления «новых материалов».

Хоть Мэйсон и больше не под следствием, клуб не спешит его возвращать и проводит внутреннее расследование.

Конечно же, у игроков «Манчестер Юнайтед» есть свое представление об этой ситуации. The Times сообщает, что в раздевалке мнения о потенциальном возвращении нападающего разделились.

В статье утверждается, что некоторые игроки мужской команды «Юнайтед» «испытывают серьезные опасения» в связи с возвращением Гринвуда. Однако остальные «не будут возражать» против того, чтобы он возобновил свою карьеру на «Олд Траффорд», учитывая, что он не был признан виновным в каком-либо преступлении.

Также известно, что некоторые игроки женской команды «Юнайтед» «серьезно обеспокоены» возможностью возвращения Мэйсона. Они были бы недовольны, если бы Гринвуду разрешили вернуться на тренировочную базу в Кэррингтоне, которую они делят с мужской командой.

Другие женщины-сотрудницы клуба тоже будут возражать против возвращения Гринвуда, как и некоторые коммерческие партнеры команды.

Гринвуд не играл за «Юнайтед» с тех пор, как его арестовали 13 месяцев назад. Он тренируется вдали от Кэррингтона и не будет играть за «Юнайтед», пока расследование не будет завершено.

Ранее The Athletic сообщал, что все игроки «категорически против» его возвращения.