Рэшфорд решил устроить романтик для своей девушки в честь Дня святого Валентина❤️ Но все пошло не по плану: его собака была против😂

Романтическая музыка псу явно не зашла.

Цветы, свечи и красивая романтическая музыка – казалось бы, идеальный День святого Валентина. Так думал и Маркус Рэшфорд, но запертая (видимо, чтобы не мешала) собака была категорически против того, что праздник проходит без ее участия🐶

«Если бы только собака дала нам секунду», - написал сам Рэшфорд в комментариях к видео.

«Берегите ноги» - такой комментарий оставил его партнер по «МЮ» Бруну Фернандеш😂