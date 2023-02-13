Рэшфорд решил устроить романтик для своей девушки в честь Дня святого Валентина❤️ Но все пошло не по плану: его собака была против😂
Романтическая музыка псу явно не зашла.
Цветы, свечи и красивая романтическая музыка – казалось бы, идеальный День святого Валентина. Так думал и Маркус Рэшфорд, но запертая (видимо, чтобы не мешала) собака была категорически против того, что праздник проходит без ее участия🐶
«Если бы только собака дала нам секунду», - написал сам Рэшфорд в комментариях к видео.
«Берегите ноги» - такой комментарий оставил его партнер по «МЮ» Бруну Фернандеш😂
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