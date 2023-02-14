С Гриндвуда сняли обвинения, но «Манчестер Юнайтед» проведет собственное расследование. Что же хочет проверить клуб?

До конца сезона оно наверняка не закончится.

С Мэйсона Гринвуда сняли обвинения в насилии, однако «Манчестер Юнайтед» не спешит возвращать игрока и проводит собственное расследование. Издание Daily Star приводит подробности процесса этого разбирательства.

Ранее в этом месяце прокуратура сняла с Гринвуда обвинения из-за отказа основных свидетелей от участия в деле и появления новых материалов.

В свою очередь «МЮ» заявил, что игрок все еще отстранен, и клуб проведет внутреннее расследование. Хоть Гринвуду по-прежнему платят зарплату (100 000 фунтов стерлингов в неделю), он не вернется к тренировкам пока расследование не будет завершено.

Daily Star сообщает, что оно, вероятно, продлится «еще несколько месяцев». Это означает, что крайне маловероятно, что он вернется на поле до окончания нынешнего сезона.

По информации издания, «Манчестер Юнайтед» не торопится принимать решение: в клубе собираются взять интервью у Гринвуда, чтобы узнать его версию событий, а также проведут оценку его психологического и физического состояния.

Сообщалось, что игроки «Юнайтед» «ясно выразили свои чувства» в отношении потенциального возвращения Гринвуда ― и женская, и мужская команда категорически против.

Мэйсон не играл с 22 января.