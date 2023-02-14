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Лисандро Мартинес пропустит первый матч с «Барселоной» - объясняем причины

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Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
Футбол Футбол

 

Лисандро Мартинес не сможет помочь «МЮ» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы на этой неделе.

Manchester Evening News напоминает, что Мартинес получил три желтые карточки на групповом этапе, поэтому пропустит первую игру плей-офф.

Защитник «Юнайтед» сможет выйти на «Олд Траффорд» в ответном матче против каталонцев, что, безусловно, является прекрасной новостью для Эрика тен Хага и болельщиков «красных дьяволов».

Правила УЕФА гласят, что игрок пропускает следующий матч в турнире, получив 3 предупреждения в трех разных матчах, а также после каждого следующего нечетного предупреждения (пятого, седьмого, девятого и т. д.). Это означает, что Мартинесу придется быть особенно осторожным, чтобы не пропустить больше ни одной игры.

Накопленные желтые карточки аннулируются после четвертьфинальной стадии.

2 комментария

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Мистер Робот
Ох Лича хорош, как же хорош! По хорошему нам бы ещё такого же защитника бы подписать, центро омолодить парочкой топ игроков Джуд и Деклан, ну и страйкера кого-то из них Харри/Влахович/Осимхен, вот тогда можно смело ставить на чемпионство, это был бы полный отвал Пепа Гвардиолы🤙
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Эмиль Хабибулин
Жаль, но на то и нужна глубина состава!) ни один игрок не застрахован от перебора желтых, тем более защитник, тем более такой сорви-голова как Лича
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