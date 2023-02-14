Лисандро Мартинес пропустит первый матч с «Барселоной» - объясняем причины
Лисандро Мартинес не сможет помочь «МЮ» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы на этой неделе.
Manchester Evening News напоминает, что Мартинес получил три желтые карточки на групповом этапе, поэтому пропустит первую игру плей-офф.
Защитник «Юнайтед» сможет выйти на «Олд Траффорд» в ответном матче против каталонцев, что, безусловно, является прекрасной новостью для Эрика тен Хага и болельщиков «красных дьяволов».
Правила УЕФА гласят, что игрок пропускает следующий матч в турнире, получив 3 предупреждения в трех разных матчах, а также после каждого следующего нечетного предупреждения (пятого, седьмого, девятого и т. д.). Это означает, что Мартинесу придется быть особенно осторожным, чтобы не пропустить больше ни одной игры.
Накопленные желтые карточки аннулируются после четвертьфинальной стадии.
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