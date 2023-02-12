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Катар подаст заявку на «полную покупку» «МЮ». Глейзеры не смогут отказаться от их предложения

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Согласно эксклюзивному сообщению The Telegraph, инвестиционное управление Катара планирует подать заявку на покупку «Манчестер Юнайтед» «полностью», а не в составе консорциума.

Торги через консорциум означали бы, что Катар владеет только процентной долей в клубе.

 

Тем не менее The Telegraph понимает, что QIA — суверенный фонд благосостояния с капиталом в 450 миллиардов долларов — собирается сделать индивидуальную заявку.

Ожидается, что предложение поступит до крайнего срока 17 февраля, от которого Глейзеры, возможно, не смогут отказаться.

Правила УЕФА не позволяют одному юридическому лицу владеть двумя клубами, а это означает, что еще неизвестно, как им удастся владеть «Пари Сен-Жермен» и «Юнайтед».

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