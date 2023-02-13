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Катарские инвесторы «готовятся сделать предложение» по «Манчестер Юнайтед» — подробности раскрыты

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Согласно сообщению Bloomberg, катарские инвесторы намерены подать официальную заявку на покупку «Манчестер Юнайтед» уже на этой неделе.

Ожидается, что консорциум различных организаций соберется вместе и сделает предложение после оценки клуба Глейзерами в 6 миллиардов фунтов стерлингов.

Bloomberg сообщает, что суверенный фонд Qatar Investment Authority помогает разработать предложение.

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани владеет «Пари Сен-Жермен» с 2011 года. Ожидается, что он станет одним из людей, входящих в консорциум, который потенциально может владеть клубом.

Еще неизвестно, добьется ли катарская сторона своего, на фоне сообщений об интересе со стороны сэра Джима Рэтклиффа, а также Илона Маска.

2 комментария

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Руслан Чесебиев
Лишь бы с логотипа дьявола не убрали
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Dato Gedenidze
Ожидается наплыв глорья через 5 месяцев)))...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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