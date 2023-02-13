Катарские инвесторы «готовятся сделать предложение» по «Манчестер Юнайтед» — подробности раскрыты

Согласно сообщению Bloomberg, катарские инвесторы намерены подать официальную заявку на покупку «Манчестер Юнайтед» уже на этой неделе.

Ожидается, что консорциум различных организаций соберется вместе и сделает предложение после оценки клуба Глейзерами в 6 миллиардов фунтов стерлингов.

Bloomberg сообщает, что суверенный фонд Qatar Investment Authority помогает разработать предложение.

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани владеет «Пари Сен-Жермен» с 2011 года. Ожидается, что он станет одним из людей, входящих в консорциум, который потенциально может владеть клубом.