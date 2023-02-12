Тен Хаг высказался о финансировании клубов АПЛ. Тренер сравнил Премьер-лигу с лошадиными скачками

При Тен Хаге «МЮ» стал гораздо стабильнее и результативнее. Но голландец уверен, что в Премьер-лиге клуб должен финансироваться лучше. В разговоре с прессой тренер послал четкий сигнал владельцам «Юнайтед»:

«Мы хотим восстановить «Манчестер Юнайтед», нам нужны лучшие игроки. Необходимо, чтобы на каждую позицию в команде было несколько игроков, мы ведь хотим выступать во многих лигах, во многих соревнованиях. На некоторых позициях нам не хватает качества, а это просто недопустимо для клуба, который претендует на самые высокие места. Думаю, «Ливерпуль» будет сражаться, он вернется. Но вы ведь видите эту динамику – другие клубы также вкладываются в команды финансово, у них есть качественные менеджеры, тренеры, игроки, которые привлекают таких же качественных футболистов. Так что конкуренция здесь действительно жесткая, что хорошо для Премьер-лиги. Долгое время я думал, что АПЛ – это скачки двух лошадей, но теперь я думаю, что это скачки шести, семи, восьми лошадей. Конечно, речь идет о стратегии, тактике, но также, конечно, о финансах».

В зимнее трансферное окно голландцу пришлось довольствоваться несколькими арендованными игроками, так как «Юнайтед» сократил расходы после серьезных летних трат.

«МЮ» пока располагается на третьей строчке турнирной таблицы АПЛ. Очевидно, Тен Хаг осознает, что его команда все еще нуждается в дополнительных инвестициях.

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