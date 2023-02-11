Рэшфорд хорош даже в снукере. Чемпион мира дал мастер-класс Маркусу – нападающий забил со второй попытки
Звезда «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд сделал перерыв в подготовке к матчу с «Лидсом» в начале этой недели, сыграв в снукер.
«МЮ» сотрудничал с World Snooker Tour для создания видео на YouTube, которое было просмотрено более 300 000 раз. В нем участвует икона китайского снукера Дин Цзюньхуэй, выигравший 14 рейтинговых титулов в этом виде спорта.
Он дал Рэшфорду, Давиду де Хеа и Тайреллу Маласии несколько советов о том, как улучшить свою игру, а также заглянул за кулисы «Олд Траффорд».
Лучшему бомбардиру «Юнайтед» в этом сезоне не нужно было слишком много подсказок.
Он немного промазал с первой попытки:
Но добился успеха со второй:
Полное видео:
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