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Рэшфорд хорош даже в снукере. Чемпион мира дал мастер-класс Маркусу – нападающий забил со второй попытки

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Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Футбол Футбол

Звезда «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд сделал перерыв в подготовке к матчу с «Лидсом» в начале этой недели, сыграв в снукер.

«МЮ» сотрудничал с World Snooker Tour для создания видео на YouTube, которое было просмотрено более 300 000 раз. В нем участвует икона китайского снукера Дин Цзюньхуэй, выигравший 14 рейтинговых титулов в этом виде спорта.

Он дал Рэшфорду, Давиду де Хеа и Тайреллу Маласии несколько советов о том, как улучшить свою игру, а также заглянул за кулисы «Олд Траффорд». 

Лучшему бомбардиру «Юнайтед» в этом сезоне не нужно было слишком много подсказок.

Он немного промазал с первой попытки:

Но добился успеха со второй:

Полное видео:

4 комментария

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True Timati
Чемпион мира дал мастер-класс...
Ожидание: Ронни О’Салливан или Джадд Трамп
Реальность: Дин, 38-й номер мирового рейтинга

И это пишет спортивный сайт! Сморозил ерунду Руслан Мороз
+4
0
+4
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serserdada
дин такой же чемпион мира как и рэшфорд. ))) редакторы, хоть ради приличия на снукерный сайт загляните, не позорьтесь.
+3
0
+3
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Станислав Кузнецов
С какого бока Дин чемпион мира?
+5
0
+5
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rwo-51
Одна из главных спортивных звёзд Китая и какой-то темнокожий парень...
0
0
0
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