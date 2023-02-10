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«Я в курсе динамики происходящего». Тен Хаг рассказал, что он думает о новом формате Суперлиги

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Когда Эрика тен Хага спросили о его мыслях по поводу планов возродить Европейскую суперлигу, он заявил: «Я в курсе динамики происходящего, но если я увижу, что у них появляются новые идеи, я должен взглянуть на это и подумать снова. В данный момент я не могу ничего сказать, потому что у нас много матчей.

Мы должны сосредоточиться на нашей команде и развивать ее, у нас есть проблемы с привлечением новых игроков, так что именно на этом я сосредоточен, поэтому мне нужна вся моя энергия.

Что касается новых еврокубков, другие люди в клубе посмотрят на это и сообщат мне, если будет время и нам придется принимать решения, но выбор остается за клубом.

Я думаю, что нынешняя структура соревнований хороша, но всегда будут инициативы на ее улучшение, такова жизнь: люди всегда хотят строить лучше, и это хорошо, потому что, если это идет на пользу футболу, это всегда хорошо».

Организаторы Европейской суперлиги недавно обнародовали новые планы по ее воплощению в жизнь. Это включает в себя участие 60-80 команд, соревнование в нескольких дивизионах и конкуренцию Лиге чемпионов.

На данный момент в проекте участвуют только «Реал Мадрид», «Барселона» и «Ювентус», и ожидается, что ни одна команда Премьер-лиги не примет в нем участия.

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