В семье Глейзеров все еще нет единого мнения о продаже «Манчестер Юнайтед». Джоэл и Аврам хотят расстаться лишь с малой частью

А предложения принимаются до конца следующей недели.

Как сообщает The Times, семья Глейзеров до сих пор не полностью убеждена в целесообразности продажи «Манчестер Юнайтед».

Семья Глейзеров оценивает клуб минимум в 6 миллиардов фунтов, а предложения о покупке будут приниматься до 17 февраля.

Глейзеры владели им 18 лет, однако они до сих пор не пришли к окончательному решению относительно полной продажи клуба.

Джоэл и Аврам Глейзер склоняются к частичной продаже, а это означает, что они предпочли бы продать миноритарный пакет акций, чтобы сохранить контроль над клубом.

Однако остальные четыре члена семьи заинтересованы в полной продаже своих акций и уходу из клуба.

Часть предложений о покупке уже сделана, а остальные ожидаются до 17 февраля – «мягкого дедлайна». Сообщается, что всего должно поступить пять крупных заявок от разных инвесторов, среди претендентов называются катарский инвестиционный фонд, принадлежащий шейху Катара, сэр Джим Рэтклифф, самый богатый человек Великобритании, американские инвесторы.