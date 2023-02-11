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Стала известна реакция Гринвуда на звонок тен Хага. Эрик общался с Мэйсоном о его будущем в «МЮ»

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Мэйсон Гринвуд впервые пообщался с Эриком тен Хагом после того, как с него сняли обвинения в домашнем насилии и изнасиловании.

Как утверждает The Sun, англичанин разговаривал с тен Хагом по телефону, и был очень воодушевлен этим.

Источник сообщает:

«Это подняло настроение Мэйсону. Он играет в «Юнайтед» с шести лет и просто хочет вернуться к игре в футбол.

Он счастливее всех, когда мяч у его ног, и хочет вернуть карьеру в нужное русло. Но он знает, что клубу предстоит принять непростое решение».

В телефонном разговоре тен Хаг сказал Гринвуду, что клуб – а не он – примет окончательное решение о возвращении в «МЮ».

На данный момент Мэйсон остается в статусе временно отстраненного от работы, поскольку «Юнайтед» проводит внутреннее расследование по обвинениям, выдвинутым против игрока в прошлом году.

2 комментария

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Карен Карапетян
Ответ Owez Allaberenow
С одной стороны было бы здорово если бы он вернулся, у него определенно есть талант, с другой стороны, команда только только начала приходить в свою хорошую форму и разногласия в раздевалке не очень нужны
Я не думаю что он токсичный человек!!! Просто молодой не много глуп! И я уверен что он как минимум не повредит клуб при таком тренера как ТХ. Да и нам не помешает такой талант!! Я думаю сейчас конкуренты только и делают что МЮ сделала такой глупости что бы его перехватить. Надо просто парня дать второй шанс. Все мы люди все мы делаем ошибки...
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+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Owez Allaberenow
С одной стороны было бы здорово если бы он вернулся, у него определенно есть талант, с другой стороны, команда только только начала приходить в свою хорошую форму и разногласия в раздевалке не очень нужны
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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