Стала известна реакция Гринвуда на звонок тен Хага. Эрик общался с Мэйсоном о его будущем в «МЮ»

Мэйсон Гринвуд впервые пообщался с Эриком тен Хагом после того, как с него сняли обвинения в домашнем насилии и изнасиловании.

Как утверждает The Sun, англичанин разговаривал с тен Хагом по телефону, и был очень воодушевлен этим.

Источник сообщает:

«Это подняло настроение Мэйсону. Он играет в «Юнайтед» с шести лет и просто хочет вернуться к игре в футбол.

Он счастливее всех, когда мяч у его ног, и хочет вернуть карьеру в нужное русло. Но он знает, что клубу предстоит принять непростое решение».

В телефонном разговоре тен Хаг сказал Гринвуду, что клуб – а не он – примет окончательное решение о возвращении в «МЮ».

На данный момент Мэйсон остается в статусе временно отстраненного от работы, поскольку «Юнайтед» проводит внутреннее расследование по обвинениям, выдвинутым против игрока в прошлом году.