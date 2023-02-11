Стала известна реакция Гринвуда на звонок тен Хага. Эрик общался с Мэйсоном о его будущем в «МЮ»
Мэйсон Гринвуд впервые пообщался с Эриком тен Хагом после того, как с него сняли обвинения в домашнем насилии и изнасиловании.
Как утверждает The Sun, англичанин разговаривал с тен Хагом по телефону, и был очень воодушевлен этим.
Источник сообщает:
«Это подняло настроение Мэйсону. Он играет в «Юнайтед» с шести лет и просто хочет вернуться к игре в футбол.
Он счастливее всех, когда мяч у его ног, и хочет вернуть карьеру в нужное русло. Но он знает, что клубу предстоит принять непростое решение».
В телефонном разговоре тен Хаг сказал Гринвуду, что клуб – а не он – примет окончательное решение о возвращении в «МЮ».
На данный момент Мэйсон остается в статусе временно отстраненного от работы, поскольку «Юнайтед» проводит внутреннее расследование по обвинениям, выдвинутым против игрока в прошлом году.
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