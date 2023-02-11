Тен Хаг позвонил Мэйсону Гринвуду после того, как с игрока сняли обвинения. Даже известно, о чем они говорили

Думать о возвращении явно рано.

После того, как с Мэйсона Гринвуда были сняты обвинения в изнасиловании и домашнем насилии, у него состоялся телефонный разговор с Эриком тен Хагом, утверждает the Sun.

Сообщается, что их первый прямой контакт с тех пор, когда голландец стал главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Источник, осведомленный о ситуации, сообщил изданию:

«Мейсон долгое время почти не контактировал с клубом. Когда они связывались с ним, это никогда не было напрямую и всегда через третье лицо. Так что звонок тренера был для него важным моментом, который он очень оценил.

Тренер спросил, как он себя чувствует физически и морально, и сказал, что рад снятием с него обвинений. Он считал правильным связаться с Мэйсоном. Но он ясно дал понять, что именно клуб, а не он, решит, сможет ли Мэйсон снова играть за «Юнайтед».

«Юнайтед» не спешит возвращать Гринвуда в команду, клуб сейчас проводит собственное расследование и изучает обвинения против игрока. Манкунианцы предприняли такой шаг из-за того, что Мэйсон не был оправдан, а с него были сняты обвинения.

Ему по-прежнему запрещено тренироваться, и нет официального подтверждения того, вернется ли он в состав «красных дьяволов».