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Тен Хаг позвонил Мэйсону Гринвуду после того, как с игрока сняли обвинения. Даже известно, о чем они говорили

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Думать о возвращении явно рано.

После того, как с Мэйсона Гринвуда были сняты обвинения в изнасиловании и домашнем насилии, у него состоялся телефонный разговор с Эриком тен Хагом, утверждает the Sun.

Сообщается, что их первый прямой контакт с тех пор, когда голландец стал главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Источник, осведомленный о ситуации, сообщил изданию:

«Мейсон долгое время почти не контактировал с клубом. Когда они связывались с ним, это никогда не было напрямую и всегда через третье лицо. Так что звонок тренера был для него важным моментом, который он очень оценил.

Тренер спросил, как он себя чувствует физически и морально, и сказал, что рад снятием с него обвинений. Он считал правильным связаться с Мэйсоном. Но он ясно дал понять, что именно клуб, а не он, решит, сможет ли Мэйсон снова играть за «Юнайтед».

«Юнайтед» не спешит возвращать Гринвуда в команду, клуб сейчас проводит собственное расследование и изучает обвинения против игрока. Манкунианцы предприняли такой шаг из-за того, что Мэйсон не был оправдан, а с него были сняты обвинения.

Ему по-прежнему запрещено тренироваться, и нет официального подтверждения того, вернется ли он в состав «красных дьяволов».

9 комментариев

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Манул Манулов
Для МЮ вернуть Гринвуда будет огромным риском, но и выиграть от его возвращения можно куда больше)
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danilevich
Нет времени на всю эту чушь. В прошлом матче после выхода санчо , усилять игру со скамейки больше было некем, там остались Эланга, Икбал и капитан Джек воробей. Пусть отрабатывает свою зп и забивает голы, репутация и имидж это все круто , но было еще круче взять три очка в оставаться в чемпионской гонке .
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Real_MU
Вернут?
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MARELLE CLOTHES
Ответ Konvicted
с него сняты обвинения, потому что он залил баблом семью девушки. Это вообще никак не меняет ситуацию
Так это и так понятно,"обвинения сняты"- значит истец или прокурор снял обвинения,то есть почти простил обидчика.
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Tollie
надо возвращать парня. плевать на мнение общественности и спонсоров (если что, арабы помогут после покупки, им точно до балды какие-то там мелочи типа изнасилования и угрозы жизни жертвы).

за спартак испокон веков играют бандиты и уголовники. половина связанных с голубой канистрой игроков - отсидевшие уркаганы.

чем МЮ хуже?
+3
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stanvixx
Не, ну если свершилось великое чудо и Зы сан написал правду, то позиция тренера ясна. В принципе понятно что Хаг хочет лучшего для своей команды и похоже не видит проблемы в том, что бы вернуть Мэйсона, а наоборот - видит перспективу. В том числе и атмосферы внутри коллектива. Дело за руководством
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Konvicted
Ответ Тиджани Бабангида
The Sun конечно тот еще источник. Но если главный тренер поговорил и приободрил игрока,с которого сняты обвинения - это очень хорошо
с него сняты обвинения, потому что он залил баблом семью девушки. Это вообще никак не меняет ситуацию
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MARELLE CLOTHES
Ответ Тиджани Бабангида
The Sun конечно тот еще источник. Но если главный тренер поговорил и приободрил игрока,с которого сняты обвинения - это очень хорошо
Гринвуд-это тот же гарначо,но на голову выше,+ стиль решфорда.
+3
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Тиджани Бабангида
The Sun конечно тот еще источник. Но если главный тренер поговорил и приободрил игрока,с которого сняты обвинения - это очень хорошо
+8
-1
+7
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