«Он доминирует»: Фердинанд назвал игрока «МЮ» лучшим в АПЛ на своей позиции

Во время выступления на своем канале Vibe with Five на YouTube Фердинанд сказал о Лисандро Мартинесе: «Сейчас я не думаю, что кто-то еще сомневается в его способностях.

«Я думаю, что он доминирует, он агрессивен, он лидер, он хорошо общается, он показывает характер, он рядом в важные моменты.

«Но я был одним из тех, кто задавался вопросом: «Сможет ли он физически соревноваться здесь, если команды изолируют его?

И именно здесь Эрик тен Хаг был уверен в своей тактической способности удерживать команды от возможности доминировать во владении мячом, чтобы они не имели возможности изолировать кого-то вроде Мартинеса".

Мартинес перешел в «Юнайтед» примерно за 57 миллионов фунтов стерлингов из «Аякса». С тех пор он зарекомендовал себя как важный член команды.