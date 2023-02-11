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«Он доминирует»: Фердинанд назвал игрока «МЮ» лучшим в АПЛ на своей позиции

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Рио Фердинанд Рио Фердинанд
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Во время выступления на своем канале Vibe with Five на YouTube Фердинанд сказал о Лисандро Мартинесе: «Сейчас я не думаю, что кто-то еще сомневается в его способностях.

«Я думаю, что он доминирует, он агрессивен, он лидер, он хорошо общается, он показывает характер, он рядом в важные моменты.

 

«Но я был одним из тех, кто задавался вопросом: «Сможет ли он физически соревноваться здесь, если команды изолируют его?

И именно здесь Эрик тен Хаг был уверен в своей тактической способности удерживать команды от возможности доминировать во владении мячом, чтобы они не имели возможности изолировать кого-то вроде Мартинеса".

Мартинес перешел в «Юнайтед» примерно за 57 миллионов фунтов стерлингов из «Аякса». С тех пор он зарекомендовал себя как важный член команды.

3 комментария

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Orxan Aliyev
Да уж много людей было тут кто сомневался в нем.
+1
0
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Заур Исмайылов
Мясник топ 🤌
+2
0
+2
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muse muse
Лича 🔝заставил переобуться всех сомневающихся и критикующих))
+4
0
+4
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