8 лучших игроков «МЮ» в сезоне 22/23: новый лидер по сравнению с прошлым месяцем
Революция в «Манчестер Юнайтед» под руководством нового менеджера Эрика тен Хага продолжается, и «красные дьяволы» должны идут к цели финишировать в первой четверке.
Вот восемь лучших игроков «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне по версии WhoScored.
1. Бруну Фернандеш — 7,31
2. Каземиро — 7,19
3. Маркус Рэшфорд — 7,03
4. Диого Далот — 7,02
5. Аарон Уан-Биссака — 6,94
6. Антони — 6,82
7. Лисандро Мартинес — 6,80
8. Люк Шоу — 6,77
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