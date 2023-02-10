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8 лучших игроков «МЮ» в сезоне 22/23: новый лидер по сравнению с прошлым месяцем

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Революция в «Манчестер Юнайтед» под руководством нового менеджера Эрика тен Хага продолжается, и «красные дьяволы» должны идут к цели финишировать в первой четверке.

Вот восемь лучших игроков «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне по версии WhoScored.

1. Бруну Фернандеш — 7,31

2. Каземиро — 7,19

3. Маркус Рэшфорд — 7,03

4. Диого Далот — 7,02

5. Аарон Уан-Биссака — 6,94

6. Антони — 6,82

7. Лисандро Мартинес — 6,80

8. Люк Шоу — 6,77

5 комментариев

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Руслан Чесебиев
Антони что забыл в этом списке?
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Давран Шеркулов
Должны идут? Это на каком языке написано?
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Frenkiee
Зачем все ценить "Крутилку" объясните мне плс. И даже выше Личу. Эриксен нету
+1
0
+1
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Answer1
Антони выше Лисандро? Все, что нужно знать об этих рейтингах и вцелом оценках после матча.
+2
0
+2
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Neron
Эриксена нет, Антони тут, смешно…
+4
0
+4
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