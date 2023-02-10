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😯 Оказывается, что в мае Рэшфорда поймали гоняющим в центре Манчестера. Маркус был оштрафован на 574 фунта и получил 6 штрафных баллов. Месяц назад он продал машину 🏎️

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Темная сторона жизни англичанина.

По информации Daily Mirror, Маркус Рэшфорд был пойман за превышением скорости в Манчестере в прошлом году.

Он был оштрафован на 574 фунта стерлингов и получил шесть штрафных баллов в свои водительские права.

Marcus Rashford 'fined' for speeding in Manchester

Рэшфорд ехал на своем Mercedes G VRM стоимостью 670 000 фунтов стерлингов, который он продал в прошлом месяце.

25-летний форвард «МЮ» превысил лимит в 20 миль в час во время езды через центр города в мае 2022 года.

Затем Маркус признался в совершении преступления в магистратском суде Манчестера.

Напомним, что Рэшфорд является одним из самых авторитетных британских футболистов. Он очень много занимается благотворительностью и помогает малоимущим слоям населения.

❓️ Внимание, знатоки! На сколько Маркус превысил скорость?

1 комментарий

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Rustam Abdullayev
серьезное Преступления
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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