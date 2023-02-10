😯 Оказывается, что в мае Рэшфорда поймали гоняющим в центре Манчестера. Маркус был оштрафован на 574 фунта и получил 6 штрафных баллов. Месяц назад он продал машину 🏎️
Темная сторона жизни англичанина.
По информации Daily Mirror, Маркус Рэшфорд был пойман за превышением скорости в Манчестере в прошлом году.
Он был оштрафован на 574 фунта стерлингов и получил шесть штрафных баллов в свои водительские права.
Рэшфорд ехал на своем Mercedes G VRM стоимостью 670 000 фунтов стерлингов, который он продал в прошлом месяце.
25-летний форвард «МЮ» превысил лимит в 20 миль в час во время езды через центр города в мае 2022 года.
Затем Маркус признался в совершении преступления в магистратском суде Манчестера.
Напомним, что Рэшфорд является одним из самых авторитетных британских футболистов. Он очень много занимается благотворительностью и помогает малоимущим слоям населения.
❓️ Внимание, знатоки! На сколько Маркус превысил скорость?
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