«Нелегко стереть аудио из памяти». Мужская и женская команды «Юнайтед» выступили против возвращения Гринвуда

Маловероятно, что игрока вернут в состав.

По данным The Athletic, игроки женской и мужской команд «Юнайтед» «глубоко недовольны» возможным возвращением Мэйсона Гринвуда.

С 21-летнего форварда сняли все обвинения в изнасиловании, попытке нападения и контролирующем поведении. Важно отметить, что игрок не был оправдан , но обвинения были сняты.

И члены мужской и женской команд считают, что аудиозаписи «не то, что можно легко стереть из памяти». Игроки категорически против возвращения Гринвуда на тренировочную базу, поскольку считают, что весь прогресс в этом сезоне будет сведен на нет.

Даже сотрудники клуба считают, что Гринвуд никогда больше не должен носить красную футболку клуба.

«Юнайтед» заявил, что проведет «собственное расследование», прежде чем определить следующий курс действий в отношении будущего форварда.