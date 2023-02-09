На покупку «Манчестер Юнайтед» есть два основных претендента. Что известно об их интересе на данный момент?

Уже скоро у клуба должны смениться владельцы.

Глейзеры надеются продать «Манчестер Юнайтед» этим летом, и на клуб претендует несколько крупных игроков.

Основными кандидатами на покупку, судя по сообщениям медиа, являются эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани и сэр Джим Рэтклифф, самый богатый человек Великобритании.

И вот что известно об их интересе на данный момент.

Заявка от Катара ожидается в ближайшее время

По словам Фабрицио Романо, Катар проявляет «конкретный интерес» к покупке клуба. В настоящее время они изучают условия и работают над сильным финансовым планом.

Также сообщается, что сейчас идет обсуждение с группой юристов о том, как лучше действовать, если возникнут какие-либо проблемы в будущем, учитывая что эмир Катара также является владельцем «ПСЖ». Ожидается, что заявка на очень впечатляющую сумму будет подана до конца февраля.

Сэр Джим Рэтклифф не намерен отступать

Основателя INEOS и самого богатого человека Великобритании сэра Джима Рэтклиффа не пугает перспектива конкуренции с Катаром за «Юнайтед». Он с детства является фанатом клуба.

Согласно информации от Bloomberg, Рэтклифф нанял Goldman Sachs и JP Morgan Chase & Co, чтобы помочь составить солидное предложение, которое будет удачно выглядеть на фоне заявки от Катара.

Оба банка в настоящее время работают над оценкой осуществимости такого предложения.

Катар или сэр Джим Рэтклифф — кого бы вы предпочли в качестве новых владельцев «МЮ»?