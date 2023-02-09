Каррагер признался, что сильно ошибся с Антони. На это ему потребовалось полгода

Немного помог Гари Невилл.

Переобуться никогда не поздно. Теперь об этом точно знает бывший игрок «Ливерпуля», а сейчас эксперт Sky Sports Джейми Каррагер. Когда «Юнайтед» оформил трансфер Лисандро Мартинеса из «Аякса», легенда «красных» скептически отнесся к этому переходу, раскритиковав игрока за невысокий рост.

«Другая проблема, с которой столкнулся Тен Хаг − подписание контракта с Лисандро Мартинесом. Мы не должны слишком рано осуждать тренеров или игроков, но я убежден, что это не сработает. Он невысокий для игры в четверке защитников. Может быть, он мог бы стать левым защитником, может быть, он мог бы играть в тройке защитников, но в четверке в команде АПЛ − нет».

Спустя полгода Джейми пришлось не просто брать свои слова назад, но и рассыпаться в комплиментах. Гари Невилл задал вопрос, а Каррагер сказал следующее:

«Лисандро Мартинес был великолепен. Для того, чтобы быть таким маленьким и играть центральным защитника, нужно быть особенным игроком. Он стал большой частью духа «Юнайтед». Несколько недель назад был матч, он был на замене, кто-то забил поздний гол, а он был сильно вовлечен в празднование. Мы все видели, как он сражался с Аргентиной на чемпионате мира. С его приходом и приходом Каземиро команда стала чувствовать себя более мощной и сильной.

У каждого игрока есть слабости; лучшие игроки скрывают их или следят за тем, чтобы они не были раскрыты. Он действительно хороший игрок, и меня удивило, как он справился».