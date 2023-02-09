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🎥Антони запостил клип с матча «МЮ»-«Лидс», болельщики отреагировали неоднозначно

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Антони не принимал участия во вчерашнем матче «МЮ» с «Лидсом», но смотрел игру с трибун «Олд Траффорд». Он записал и смонтировал видео с собой, активно болеющим за команду и празднующим голы Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо.

Антони загрузил видео в социальные сети с подписью: «Провел день, как болельщик! Поздравляю с самоотверженностью в матче! Мы «Юнайтед».

Однако, в комментариях футболиста не поддержали, а высмеяли.

💭«Бро сделал клип, как он смотрит игру».

💭«Футболист за 100 млн делает клипы с празднованиями вместо того, чтобы быть полезным на поле».

💭«Он что…смонтировал клип?».

💭«Праздновать ничью 2:2? Это низко. Игрок «МЮ» так радуется ничьей с «Лидсом».

💭«Такие ролики – это просто безумие».

А вы как относитесь к видео?

8 комментариев

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Someone from Internet
Это же не он себе такой ценник поставил. Какой-то необоснованный хейт.
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Vezdexodof
Ответ isaac.
Катя опять набрасывает) постоянно какую-то дичь постит про МЮ.
Катерина, видимо Хейтер МЮ.))
Не в первый раз замечаю...
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Dm Kznts
Ответ Леонид Ботвинник
Мы все знаем откуда Антони родом и как прошло его детство и юность, а требуем от него какого-то высокого интеллекта . Он такой какой есть и дай бог понимает, что эти деньги, за которые его купили - это всего лишь аванс, для отработки которого ему придётся очень много работать и менять себя. У него пока ноги действуют быстрее головы. Желаю всем болельщикам , чтобы у него все получилось - это пойдёт на пользу прежде всего ему, да и команде.
верим
+1
0
+1
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isaac.
Катя опять набрасывает) постоянно какую-то дичь постит про МЮ.
+3
0
+3
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Vezdexodof
Что у людей за привычка, считать чужие деньги.
Кто-то ездит на логане, кто-то на бентли...
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mancunian82
Не понимаю, зачем быть такими злыми?
Да, за него отвалили кучу денег, он не показывает того футбола которого от него ждут. Но это не повод на него кидаться.
+5
0
+5
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fireflame1515
Тип просто топит за клуб за который играет. Да, пока туго у него идет, но он не сидит в телефоне, не болтает с друзьями без интереса к матчу, а радуется голам.
+3
0
+3
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Леонид Ботвинник
Мы все знаем откуда Антони родом и как прошло его детство и юность, а требуем от него какого-то высокого интеллекта . Он такой какой есть и дай бог понимает, что эти деньги, за которые его купили - это всего лишь аванс, для отработки которого ему придётся очень много работать и менять себя. У него пока ноги действуют быстрее головы. Желаю всем болельщикам , чтобы у него все получилось - это пойдёт на пользу прежде всего ему, да и команде.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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