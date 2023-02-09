🎥Антони запостил клип с матча «МЮ»-«Лидс», болельщики отреагировали неоднозначно

Антони не принимал участия во вчерашнем матче «МЮ» с «Лидсом», но смотрел игру с трибун «Олд Траффорд». Он записал и смонтировал видео с собой, активно болеющим за команду и празднующим голы Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо.

Антони загрузил видео в социальные сети с подписью: «Провел день, как болельщик! Поздравляю с самоотверженностью в матче! Мы «Юнайтед».

Однако, в комментариях футболиста не поддержали, а высмеяли.

💭«Бро сделал клип, как он смотрит игру».

💭«Футболист за 100 млн делает клипы с празднованиями вместо того, чтобы быть полезным на поле».

💭«Он что…смонтировал клип?».

💭«Праздновать ничью 2:2? Это низко. Игрок «МЮ» так радуется ничьей с «Лидсом».

💭«Такие ролики – это просто безумие».

А вы как относитесь к видео?