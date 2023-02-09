🎥Антони запостил клип с матча «МЮ»-«Лидс», болельщики отреагировали неоднозначно
Антони не принимал участия во вчерашнем матче «МЮ» с «Лидсом», но смотрел игру с трибун «Олд Траффорд». Он записал и смонтировал видео с собой, активно болеющим за команду и празднующим голы Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо.
Антони загрузил видео в социальные сети с подписью: «Провел день, как болельщик! Поздравляю с самоотверженностью в матче! Мы «Юнайтед».
Однако, в комментариях футболиста не поддержали, а высмеяли.
💭«Бро сделал клип, как он смотрит игру».
💭«Футболист за 100 млн делает клипы с празднованиями вместо того, чтобы быть полезным на поле».
💭«Он что…смонтировал клип?».
💭«Праздновать ничью 2:2? Это низко. Игрок «МЮ» так радуется ничьей с «Лидсом».
💭«Такие ролики – это просто безумие».
А вы как относитесь к видео?
Не в первый раз замечаю...
Кто-то ездит на логане, кто-то на бентли...
Да, за него отвалили кучу денег, он не показывает того футбола которого от него ждут. Но это не повод на него кидаться.