Далот и Санчо - лучшие. Оценки игрокам «МЮ» за камбэк в игре с «Лидсом»
"МЮ" не смог победить дома "Лидс". Зато удался камбэк со счета 0:2 в начале второго тайма.
Джейдон Санчо сравнял счет и получил от SofaScore 7,3.
А лучшая оценка у Диого Далота - 7,5.
Мартинес, Шоу и Санчо - левый фланг сегодня работал, правый не особо.
Люк был хорош. Гарначо по-моему нужно поменьше разговаривать, глядишь и второго гола не было бы.
Гарначо хорошо играл, но опыта явно не хватает.
Санчо классно вышел.
Фред опять включил энергетического вампира, выводит на негативные эмоции своих болельщиков на изи)
Гарначо то ладно молод пока ещё,но знатно он пожадничал,Санчо красава отыграл классно,думаю раньше его надо было выпускать