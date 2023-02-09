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Далот и Санчо - лучшие. Оценки игрокам «МЮ» за камбэк в игре с «Лидсом»

Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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"МЮ" не смог победить дома "Лидс". Зато удался камбэк со счета 0:2 в начале второго тайма.

Джейдон Санчо сравнял счет и получил от SofaScore 7,3.

А лучшая оценка у Диого Далота - 7,5. 

18 комментариев

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Ksandvankneshas
Как Маласия умудрился за 12 минут игры 6.9 набить? Фантастика.
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Евгений Ох
Ответ MU RD2
С какого перепуга Далот лучший?! Я хоть и подключился во втором тайме, но даже за тайм он был в числе худших. И зачем его вообще его в основу поставили, когда Казе нет, а вместо него новенький Забитцер?! Надо было об обороноспособности позаботиться,и в основе сыграть... Удивлен что АВБ даже в заявку не попал... Или я упустил что либо, и у него травма?!
Заболел Аарон. Далот высокую оценку получил за голевую и за единоборства, он выиграл все в которых учавствовал. Конечно матч от него далеко не лучший, но он пропустил почти месяц, а когда он ушел и вышел Маласиа остроты стало ещё меньше с этого фланга.
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Евгений Ох
Ответ Alisher Sobirjonov
Какого тут Далот?Выглядел убого,Мартинез вообще монстр,съедал всех на пути.Фред выглядел убого просто,сколько раз можно наблюдать одни и те же ошибки Гарначо то ладно молод пока ещё,но знатно он пожадничал,Санчо красава отыграл классно,думаю раньше его надо было выпускать
ХЗ, Бруно плохой матч выдал, много необоснованных потерь и неточных передач.
Мартинес, Шоу и Санчо - левый фланг сегодня работал, правый не особо.
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Евгений Ох
Ответ рашпиль
Далот... Великий. Такое ощущение, что оценки ему ставят родители.
Он все единоборства выиграли и голевую отдал, но по факту оценка конечно не объективная. Люк визуально куда лучше смотрелся, а Мартинес это точно не 7.1, это 8-8.5
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Евгений Ох
Ответ QWertY
Забитцер красава, хороший дебют от австрийца. Да и вообще центральная пара МЮ была сегодня хороша, практически ничего не дали поделать Лидсу. Пропущенные два мяча на совести Бруно, Далота и Варана
Забитцер хорош, согласен. А вот Фред особенно во втрой половине матч просто ужас, пасы все соперникам, столько ударов по воротам бестолковых ужас. А гол первый это даже не Далота ошибка он пошел закрывать свою, а забивали из центральной зоны, Бруно полез за каким-то ... на игрока, Забитцер и особенно Фред были далеко впереди, а Варан не разобрался кого держать. Так что я бы сказал Бруно, Фред и Варан в этом голе больше виноваты. Особенно учитывая, что Бруно и Фред вообще плохой матч выдали.
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Герр Айзенхайм
Ответ рашпиль
Далот... Великий. Такое ощущение, что оценки ему ставят родители.
😂😂😂
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MU RD2
С какого перепуга Далот лучший?! Я хоть и подключился во втором тайме, но даже за тайм он был в числе худших. И зачем его вообще его в основу поставили, когда Казе нет, а вместо него новенький Забитцер?! Надо было об обороноспособности позаботиться,и в основе сыграть... Удивлен что АВБ даже в заявку не попал... Или я упустил что либо, и у него травма?!
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QWertY
Забитцер красава, хороший дебют от австрийца. Да и вообще центральная пара МЮ была сегодня хороша, практически ничего не дали поделать Лидсу. Пропущенные два мяча на совести Бруно, Далота и Варана
+2
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+2
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Мистер Робот
Забитцер-лев, Гарначо-борзый, Фред- толи косоглазый, толи кривоногий, Решфорд-тигр, Мартинес просто космос. Далот - технарь косячник. Санчо- уровень. Кого ещё отметить можно… Рафа топ, но и топы ошибаются. Люк- сын маминой подруги. Вегхорст- братишка, всегда подсобит.
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рашпиль
Далот... Великий. Такое ощущение, что оценки ему ставят родители.
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Freedoms
Игроком матча должен быть вратарь лидса, затащил так затащил
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Igor Ryzhankov
По факту лучшие Мартинес, Санчо и Рэш
Люк был хорош. Гарначо по-моему нужно поменьше разговаривать, глядишь и второго гола не было бы.
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SayMyName
Лисандро последние два матча как-то зажимают баллы. Практически безукоризненно играет, без него в строке пропущено циферка была бы наверняка больше.
+4
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+4
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Alex Pog
Забитсер - неплохо для дебюта.
Гарначо хорошо играл, но опыта явно не хватает.
Санчо классно вышел.
Фред опять включил энергетического вампира, выводит на негативные эмоции своих болельщиков на изи)
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MARELLE CLOTHES
Я не ебу кто там такие оценки выставляет,все кроме мартинеза ниже 6 должны быть,бруну можно чуть повыше сделать(он каждый матч на команду работает),вергост тоже около 6,прессинг нулевый,максимум вратаря припугнуть,де хея все хуже и хуже,ПОСТОЯННО ОШИБАЕТСЯ,ИЗ ЗА НЕГО СЕРДЦЕ БЫСТРО СТУЧИТ......
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Alisher Sobirjonov
Какого тут Далот?Выглядел убого,Мартинез вообще монстр,съедал всех на пути.Фред выглядел убого просто,сколько раз можно наблюдать одни и те же ошибки
Гарначо то ладно молод пока ещё,но знатно он пожадничал,Санчо красава отыграл классно,думаю раньше его надо было выпускать
+3
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+3
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Вертуальный
А кто виноват в первом голе и с каково фланга все время пробивались ?!
+2
0
+2
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Lion Lionich
Может Шоу и Санчо?!
+4
0
+4
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