Катарские инвесторы уже пытались купить «МЮ» в 2011 году. Предлагали всего 1,5 млрд, хотели конкурировать с «Сити»

Катарские инвесторы уже пытались купить «МЮ» в 2011 году, но потерпели неудачу.

В феврале 2011 года источники сообщили Daily Mail, что королевская семья Катара сделала предложение в размере 1 миллиарда фунтов стерлингов о приобретении «Юнайтед». Но Глейзеры отклонили его.

Утверждалось, что отчасти мотивация предложения заключалась в том, чтобы конкурировать с королевской семьей Абу-Даби, которая поглотила «Манчестер Сити» в сентябре 2008 года.

Говорили, что они готовили повышенную ставку на 1,5 миллиарда фунтов стерлингов, но Глейзеры хотели приблизиться к 1,8 миллиардам фунтов стерлингов.

Разница в запрашиваемой цене по сравнению с сегодняшним днем ​​​​огромна: в сообщениях утверждается, что на этот раз для завершения любой сделки может потребоваться ставка в размере 10 миллиардов долларов (около 8,2 миллиарда фунтов стерлингов).

Затем в июне 2011 года QSI приобрела контрольный пакет акций ПСЖ, а в следующем году стала единственным владельцем клуба. Под управлением QSI ПСЖ выиграл 29 трофеев, в том числе восемь чемпионских титулов. Однако им еще предстоит выиграть Лигу чемпионов.