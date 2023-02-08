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«Футбол - соревнование по измерению члена для худших людей на планете?» Фанаты «МЮ» против продажи клуба Катару

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По словам Майка Кигана, ожидается, что группа неизвестных катарцев подаст заявку на выкуп «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни.

В сообщениях говорится, что ставка должна быть не менее 6 миллиардов фунтов стерлингов, чтобы Глейзеры могли ее принять.

Хотя некоторые болельщики «Манчестер Юнайтед» положительно отреагировали на эту новость, большинство болельщиков обеспокоены тем, что клуб будет принадлежать богатой нефтяному государству с ужасным послужным списком в области прав человека.

💭 «Фанаты «Юнайтед» в Манчестере должны начать протестовать, мы достаточно прибыльны, чтобы не нуждаться в таких деньгах. Мы десять лет гнобили «Сити» из-за их нефтяных денег, мы не можем этого принять».

💭 «Скоро АПЛ будет лигой Катара и Саудовской Аравии».

💭 «Скоро все будут принадлежать нефтяному государству».

💭 «Ну дерьмо».

💭 «Буквально единственный способ соревноваться в футболе — это иметь сладкоежку-диктатора".

💭 «Футбол - соревнование по измерению члена для худших людей на этой планете? Игры больше нет. Я ненавижу это дерьмо».

Сообщается, что владельцы «Манчестер Юнайтед» установили крайний срок в середине февраля для участников торгов, пытающихся купить клуб.

Джим Рэтклифф, самый богатый человек Великобритании, был первым, кто публично заявил о своей заинтересованности в покупке клуба, но теперь в сообщениях говорится, что катарская группа также подаст заявку в ближайшие дни.

Согласно отчету, новые инвесторы из Катара не будут частью группы Qatar Sports Investments (QSI), владеющей ПСЖ, поскольку одно и то же лицо не может владеть двумя клубами в одном соревновании (ЛЧ).

Как бы вы отреагировали, если бы «Юнайтед» стал государственным клубом?

2 комментария

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Uchihe Saske
Не понимаю Глейзеры не нравится Катарский нефть тоже не нравится что им надо
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MARELLE CLOTHES
Я думаю,что достаток денег всех обленит,САМА ПРИРОДА ПОСТРОЕНА НА БАЛАНСЕ,лучше ретклиф будет по 100 млн в год давать,чем мы из за избытка денег потеряем итак ХРУПКИЙ СТИМУЛ К ПОБЕДАМ,в с 19 -22г все сидели ровно на жопе,ничего не хотели,зп почти у каждого игрока было около 200 тыс,а то и больше,сейчас эрик как раз напрвляет всю команду из этого ДУРМАНА К ПОБЕДАМ!ПОРА УЖЕ ЗАКОНЧИТЬ ЭТО СМУТНОЕ ВРЕМЯ МЮ И СТАТЬ ЧЕМПИОНАМИ!
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