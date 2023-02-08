«Футбол - соревнование по измерению члена для худших людей на планете?» Фанаты «МЮ» против продажи клуба Катару

В сообщениях говорится, что ставка должна быть не менее 6 миллиардов фунтов стерлингов, чтобы Глейзеры могли ее принять.

Хотя некоторые болельщики «Манчестер Юнайтед» положительно отреагировали на эту новость, большинство болельщиков обеспокоены тем, что клуб будет принадлежать богатой нефтяному государству с ужасным послужным списком в области прав человека.

💭 «Фанаты «Юнайтед» в Манчестере должны начать протестовать, мы достаточно прибыльны, чтобы не нуждаться в таких деньгах. Мы десять лет гнобили «Сити» из-за их нефтяных денег, мы не можем этого принять».

💭 «Буквально единственный способ соревноваться в футболе — это иметь сладкоежку-диктатора".

💭 «Футбол - соревнование по измерению члена для худших людей на этой планете? Игры больше нет. Я ненавижу это дерьмо».

Сообщается, что владельцы «Манчестер Юнайтед» установили крайний срок в середине февраля для участников торгов, пытающихся купить клуб.

Джим Рэтклифф, самый богатый человек Великобритании, был первым, кто публично заявил о своей заинтересованности в покупке клуба, но теперь в сообщениях говорится, что катарская группа также подаст заявку в ближайшие дни.