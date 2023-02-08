«Футбол - соревнование по измерению члена для худших людей на планете?» Фанаты «МЮ» против продажи клуба Катару
По словам Майка Кигана, ожидается, что группа неизвестных катарцев подаст заявку на выкуп «Манчестер Юнайтед» в ближайшие дни.
В сообщениях говорится, что ставка должна быть не менее 6 миллиардов фунтов стерлингов, чтобы Глейзеры могли ее принять.
Хотя некоторые болельщики «Манчестер Юнайтед» положительно отреагировали на эту новость, большинство болельщиков обеспокоены тем, что клуб будет принадлежать богатой нефтяному государству с ужасным послужным списком в области прав человека.
💭 «Фанаты «Юнайтед» в Манчестере должны начать протестовать, мы достаточно прибыльны, чтобы не нуждаться в таких деньгах. Мы десять лет гнобили «Сити» из-за их нефтяных денег, мы не можем этого принять».
💭 «Скоро АПЛ будет лигой Катара и Саудовской Аравии».
💭 «Скоро все будут принадлежать нефтяному государству».
💭 «Ну дерьмо».
💭 «Буквально единственный способ соревноваться в футболе — это иметь сладкоежку-диктатора".
💭 «Футбол - соревнование по измерению члена для худших людей на этой планете? Игры больше нет. Я ненавижу это дерьмо».
Сообщается, что владельцы «Манчестер Юнайтед» установили крайний срок в середине февраля для участников торгов, пытающихся купить клуб.
Джим Рэтклифф, самый богатый человек Великобритании, был первым, кто публично заявил о своей заинтересованности в покупке клуба, но теперь в сообщениях говорится, что катарская группа также подаст заявку в ближайшие дни.
Согласно отчету, новые инвесторы из Катара не будут частью группы Qatar Sports Investments (QSI), владеющей ПСЖ, поскольку одно и то же лицо не может владеть двумя клубами в одном соревновании (ЛЧ).
Как бы вы отреагировали, если бы «Юнайтед» стал государственным клубом?
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