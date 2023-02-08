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Марсьяль пропустит матч с «Лидсом»

Антони Марсьяль Антони Марсьяль
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Антони Марсьяль не сможет сыграть в матче «Манчестер Юнайтед» против «Лидса» из-за травмы бедра.

Француз продолжает бороться с травмами, а его будущее в клубе выглядит все более мрачным.

«Он не был в 100% форме в этом сезоне, но каждый раз, когда он был доступен, то оказывал влияние на игру, даже когда он был готов на 80-90%», — сказал Эрик тен Хаг о нападающем.

«Он сделал все, что мог. Я думаю, что Антони — игрок, который провел больше всего часов в «Кэррингтоне» в этом сезоне, чтобы восстановиться. Очень жаль, что он не всегда может играть».

10 комментариев

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Павел Назаров
Не сыграет )?да ладно, так не ожиданно
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Dimastv dimas fan
Ответ Dm Kznts
с зарплатой в 250 в неделю? нехило для дублёра...
Ну здесь ты прав но он нужен для мю это факт
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Dm Kznts
Ответ Dimastv dimas fan
Ну вобще Марсяль будет нужен Мю как дублер и еще2 сезона отыграет в мю
с зарплатой в 250 в неделю?
нехило для дублёра...
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Руслан Чесебиев
На нём порча чтоли какая-то? Он по моему за всё время в клубе полного одного месяца не был без какой нибудь травмы
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Dimastv dimas fan
Ответ Frenkiee
Не надо
если с игроками что то случится нужен будет
+1
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+1
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Frenkiee
Доиграет, ещё молодой, перспектива есть вроде бы ) зачем продать 😂
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kaviknat
Ответ Dimastv dimas fan
Ну вобще Марсяль будет нужен Мю как дублер и еще2 сезона отыграет в мю
Зачем нужен дублер, если он 70% времени в лазарете?
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Frenkiee
Ответ Dimastv dimas fan
Ну вобще Марсяль будет нужен Мю как дублер и еще2 сезона отыграет в мю
Не надо
+1
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+1
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Dimastv dimas fan
Ответ yurchik07
Ничего,в конце сезона от него избавятся.И на этот раз навсегда.
Ну вобще Марсяль будет нужен Мю как дублер и еще2 сезона отыграет в мю
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0
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yurchik07
Ничего,в конце сезона от него избавятся.И на этот раз навсегда.
+1
0
+1
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