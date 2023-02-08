Марсьяль пропустит матч с «Лидсом»

Антони Марсьяль не сможет сыграть в матче «Манчестер Юнайтед» против «Лидса» из-за травмы бедра.

Француз продолжает бороться с травмами, а его будущее в клубе выглядит все более мрачным.

«Он не был в 100% форме в этом сезоне, но каждый раз, когда он был доступен, то оказывал влияние на игру, даже когда он был готов на 80-90%», — сказал Эрик тен Хаг о нападающем.

«Он сделал все, что мог. Я думаю, что Антони — игрок, который провел больше всего часов в «Кэррингтоне» в этом сезоне, чтобы восстановиться. Очень жаль, что он не всегда может играть».