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«Сумасшедшие!». Фанатам «Юнайтед» предложили выбрать нового владельца - 😳 грязные катарские деньги или 🧐 кристально чистые британские

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Результат предсказуемый.

Твиттер-канал «Transfer News Live» провел опрос среди фанатов «Ман Юнайтед» на тему «Кого бы они предпочли видеть своими новыми владельцами».

На выбор было предложено два варианта:

‐ Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани 🇶🇦

‐ Сэр Джим Рэтклифф 🇬🇧

Комментарии получились довольно любопытными.

💭 «Очевидно, арабские деньги».

💭 «Катарцы. Легко. Рэтклифф разочарует - он мало тратит».

💭 «Сумасшедшие, сколько фанатов «МЮ» хотят грязных денег, разве вы не были теми же людьми, которые ругали «Ман Сити» и «Ньюкасл» за то, что они нефтяные клубы?».

💭 Посмотрите, сколько людей выбирают Катар, понимая, что они хотели бы быть положена на «Сити». Фанаты «Юнайтед» - лжецы.

💭 «Нам нужен стадион за 2 миллиарда фунтов и одновременно инвестиции в команду , поэтому я беру Тамима».

А кого предпочтете вы?

5 комментариев

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InsomniaS.R
Хорошо, что сейчас эта история с Сити стала шумной. Надеюсь, будут настороженно смотреть кому продают МЮ, а не только подороже и кому попало.
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Сардор Хамдамов
Ответ Frenkiee
У Евреев грязные деньги которые накопились в банке или у Арабов которые продали свои нефти с умом? А не так как СНГ
Конечно у арабов грязные.

Вообще главные аргумент против арабов, если ты считаешь их нефтяные деньги чистыми, ты очень плохо знаешь геополитику и историю, почитай как нибудь. Я уже не буду приводить в пример как эти «очень набожные» люди сварили в химикатах оппозиционного журналиста, потому что и кроме этого события они попадали в историю, которые показывают их с ужасной стороны.

Евреи, как бы к ним не относились люди, к своим единоверцам и вере проявляют намного больше доброты. Арабы предпочитают тратить свои накопления на золотые Бентли и леопардов в своих замках. Арабы при всей своей напускной религиозности первые в мире по секс рабству и секс туризму. При этом их же единоверцы страдают в Африке от недостатка еды и воды, да что там в Африке, Йемен от них в двух шагах.

А евреи? Они своих очень сильно поддерживают, сколько программ открыто по финансовой поддержке евреев. А еще они гражданство спокойно выдают любым евреям.
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Леонид Ботвинник
А смысл менять не вкладывающих в клуб деньги на такого же владельца. Арабы , конечно, будут вкладывать, но необходимо сохранить стопроцентно структуру клуба. Без внедрения родных, племянников или друзей новых владельцев.
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+1
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Frenkiee
У Евреев грязные деньги которые накопились в банке или у Арабов которые продали свои нефти с умом? А не так как СНГ
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Чёрный тюльпан
У Катара менеджмент нулевой в отличие от тех же арабов из ОАЭ. Если даже они скинут ПСЖ в угоду МЮ, то на место Арнольда придёт их некомпетентный шакал Хелаифи. Только у клуба дела налаживаться стали, так придёт катарский Эдик Вудворд.
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