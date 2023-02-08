«Сумасшедшие!». Фанатам «Юнайтед» предложили выбрать нового владельца - 😳 грязные катарские деньги или 🧐 кристально чистые британские

Результат предсказуемый.

Твиттер-канал «Transfer News Live» провел опрос среди фанатов «Ман Юнайтед» на тему «Кого бы они предпочли видеть своими новыми владельцами».

На выбор было предложено два варианта:

‐ Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани 🇶🇦

‐ Сэр Джим Рэтклифф 🇬🇧

Комментарии получились довольно любопытными.

💭 «Очевидно, арабские деньги».

💭 «Катарцы. Легко. Рэтклифф разочарует - он мало тратит».

💭 «Сумасшедшие, сколько фанатов «МЮ» хотят грязных денег, разве вы не были теми же людьми, которые ругали «Ман Сити» и «Ньюкасл» за то, что они нефтяные клубы?».

💭 Посмотрите, сколько людей выбирают Катар, понимая, что они хотели бы быть положена на «Сити». Фанаты «Юнайтед» - лжецы.

💭 «Нам нужен стадион за 2 миллиарда фунтов и одновременно инвестиции в команду , поэтому я беру Тамима».

А кого предпочтете вы?