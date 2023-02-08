«Сумасшедшие!». Фанатам «Юнайтед» предложили выбрать нового владельца - 😳 грязные катарские деньги или 🧐 кристально чистые британские
Результат предсказуемый.
Твиттер-канал «Transfer News Live» провел опрос среди фанатов «Ман Юнайтед» на тему «Кого бы они предпочли видеть своими новыми владельцами».
На выбор было предложено два варианта:
‐ Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани 🇶🇦
‐ Сэр Джим Рэтклифф 🇬🇧
Комментарии получились довольно любопытными.
💭 «Очевидно, арабские деньги».
💭 «Катарцы. Легко. Рэтклифф разочарует - он мало тратит».
💭 «Сумасшедшие, сколько фанатов «МЮ» хотят грязных денег, разве вы не были теми же людьми, которые ругали «Ман Сити» и «Ньюкасл» за то, что они нефтяные клубы?».
💭 Посмотрите, сколько людей выбирают Катар, понимая, что они хотели бы быть положена на «Сити». Фанаты «Юнайтед» - лжецы.
💭 «Нам нужен стадион за 2 миллиарда фунтов и одновременно инвестиции в команду , поэтому я беру Тамима».
А кого предпочтете вы?
Вообще главные аргумент против арабов, если ты считаешь их нефтяные деньги чистыми, ты очень плохо знаешь геополитику и историю, почитай как нибудь. Я уже не буду приводить в пример как эти «очень набожные» люди сварили в химикатах оппозиционного журналиста, потому что и кроме этого события они попадали в историю, которые показывают их с ужасной стороны.
Евреи, как бы к ним не относились люди, к своим единоверцам и вере проявляют намного больше доброты. Арабы предпочитают тратить свои накопления на золотые Бентли и леопардов в своих замках. Арабы при всей своей напускной религиозности первые в мире по секс рабству и секс туризму. При этом их же единоверцы страдают в Африке от недостатка еды и воды, да что там в Африке, Йемен от них в двух шагах.
А евреи? Они своих очень сильно поддерживают, сколько программ открыто по финансовой поддержке евреев. А еще они гражданство спокойно выдают любым евреям.