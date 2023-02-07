«МЮ» надеется стать чемпионом Премьер-лиги 2017/18 на фоне расследования по делу «МанСити»
Похоже, что «МЮ» внимательно следит за расследованием финансовых махинаций «МанСити».
Согласно Manchester Evening News, кое-кто на «Олд Траффорд» надеется получить медали победителей АПЛ спустя пять лет.
Было высказано предположение, что команда Хосепа Гвардиолы может быть лишена своих титулов с 2010 по 2018 год и может вылететь из чемпионата, если будет признана виновной.
Если «Ман Сити» получит самое суровое наказание из возможных, то «Манчестер Юнайтед» может быть назван чемпионом Премьер-лиги сезона 2017/18 – тогда команда Жозе Моуринью стала второй, уступив соседям.
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