«МЮ» надеется стать чемпионом Премьер-лиги 2017/18 на фоне расследования по делу «МанСити»

Похоже, что «МЮ» внимательно следит за расследованием финансовых махинаций «МанСити».

Согласно Manchester Evening News, кое-кто на «Олд Траффорд» надеется получить медали победителей АПЛ спустя пять лет.

Было высказано предположение, что команда Хосепа Гвардиолы может быть лишена своих титулов с 2010 по 2018 год и может вылететь из чемпионата, если будет признана виновной.

Если «Ман Сити» получит самое суровое наказание из возможных, то «Манчестер Юнайтед» может быть назван чемпионом Премьер-лиги сезона 2017/18 – тогда команда Жозе Моуринью стала второй, уступив соседям.