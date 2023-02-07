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«МЮ» надеется стать чемпионом Премьер-лиги 2017/18 на фоне расследования по делу «МанСити»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Похоже, что «МЮ» внимательно следит за расследованием финансовых махинаций «МанСити».

Согласно Manchester Evening News,  кое-кто на «Олд Траффорд» надеется получить медали победителей АПЛ спустя пять лет.

Было высказано предположение, что команда Хосепа Гвардиолы может быть лишена своих титулов с 2010 по 2018 год и может вылететь из чемпионата, если будет признана виновной.

Если «Ман Сити» получит самое суровое наказание из возможных, то «Манчестер Юнайтед» может быть назван чемпионом Премьер-лиги сезона 2017/18 – тогда команда Жозе Моуринью стала второй, уступив соседям.

4 комментария

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Любитель пожрать
Да не, ничего они не сделают. Финансовый фейрплей - это инструмент который наказывает только бедных и не дает им вылезти оттуда, а такие клубы как ПСЖ и прочие могут тратить миллиарды и все им сходит с рук. Все все понимают.
+1
0
+1
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Дмитрий Гиндюк
Ну так и сезон 11/12 тоже получается титул
+5
0
+5
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Леонид Ботвинник
Тогда к Моуриньо вообще не подходи )))
+2
0
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Zakir Sultanov
А тот сезон с АААГГУУУЭЭЭРООО?!
+6
0
+6
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