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Nike не намерен возобновлять сотрудничество с Мэйсоном Гринвудом

Мэйсон Гринвуд Мэйсон Гринвуд
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Nike не возобновит сотрудничество с Мэйсоном Гринвудом, несмотря на то, что обвинения в изнасиловании с игрока были сняты.

Знаменитый бренд подтвердили в официальном заявлении Mirror, что нападающий «Манчестер Юнайтед» «больше не является спортсменом Nike».

Nike быстро отказался от 21-летнего парня после его ареста по подозрению в изнасиловании и нападении в январе 2021 года.

Несмотря на то, что Гринвуду больше не предъявляют никаких обвинений, еще неизвестно, вернется ли он в «Манчестер Юнайтед» или в футбол вообще.

4 комментария

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OSHO - ऊर्जा
Я уверен Тен Хагу прежде всего нужно человечность, преданность, самоотверженность, и талант. Если он с ним искренне поговорит, и если Гринвуд даст слово, убедит.. Тогда как Батя скажет так и будет в МЮ.

Им нужно встретиться, поговорить, и путь Тен Хаг решит. Можно начать с молодёжки МЮ для Гринвуда, не проблема. Какие года для парня, вся мощь энергии впереди.

Если что и цениться в этом мире, так это энергия.
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OSHO - ऊर्जा
Найк отказался, не проблема. Они и им подобные всегда там, когда всё хорошо, когда есть перспектива, где есть нажива, возможность поживиться и эксплуатировать, и всегда первыми бегут с корабля, когда старость, ненужность, скандал и т.д.

Они марионетки, пусть бегают. Сами придут когда через пару лет Гринвуд будет феерить, если парню дадут шанс, и если он им воспользуется.
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Григорий Шишин
Сейчас только ждать, и время покажет что да как. Пока что эта тема с Мейсоном - сплошные качели. Каждый день лишь какие то малодостоверные и малозначимые сообщения...
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Neron
А вот это очень плохо! С другой стороны это шанс для Адидас или Пумы заманить топового спортсмена!
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