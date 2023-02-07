Nike не намерен возобновлять сотрудничество с Мэйсоном Гринвудом

Nike не возобновит сотрудничество с Мэйсоном Гринвудом, несмотря на то, что обвинения в изнасиловании с игрока были сняты.

Знаменитый бренд подтвердили в официальном заявлении Mirror, что нападающий «Манчестер Юнайтед» «больше не является спортсменом Nike».

Nike быстро отказался от 21-летнего парня после его ареста по подозрению в изнасиловании и нападении в январе 2021 года.

Несмотря на то, что Гринвуду больше не предъявляют никаких обвинений, еще неизвестно, вернется ли он в «Манчестер Юнайтед» или в футбол вообще.