Nike не намерен возобновлять сотрудничество с Мэйсоном Гринвудом
Nike не возобновит сотрудничество с Мэйсоном Гринвудом, несмотря на то, что обвинения в изнасиловании с игрока были сняты.
Знаменитый бренд подтвердили в официальном заявлении Mirror, что нападающий «Манчестер Юнайтед» «больше не является спортсменом Nike».
Nike быстро отказался от 21-летнего парня после его ареста по подозрению в изнасиловании и нападении в январе 2021 года.
Несмотря на то, что Гринвуду больше не предъявляют никаких обвинений, еще неизвестно, вернется ли он в «Манчестер Юнайтед» или в футбол вообще.
Им нужно встретиться, поговорить, и путь Тен Хаг решит. Можно начать с молодёжки МЮ для Гринвуда, не проблема. Какие года для парня, вся мощь энергии впереди.
Если что и цениться в этом мире, так это энергия.
Они марионетки, пусть бегают. Сами придут когда через пару лет Гринвуд будет феерить, если парню дадут шанс, и если он им воспользуется.