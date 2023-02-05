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«Юнайтед» еще не готов к титулу». Невилл сдержанно высказался о прогрессе «МЮ», но подчеркнул деталь, в которой они лучше «Сити»

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Футбол Футбол

«Ман Юнайтед» в безумном порядке – из последних 15 официальных игр команда тен Хага проиграла лишь однажды, выиграл 13 матчей и скатала одну ничью. Болельщики наверняка в полном восторге, а вот эксперты – не очень. По крайней мере, не все.

Экс-защитник «МЮ» Гари Невилла считает, что «Юнайтед» еще не готов к титулу, и особенно отмечает травму Кристиана Эриксена (выбыл на 3 месяца).

«Послушайте, я не думаю, что «Ман Юнайтед» доберётся до титула. Они потерпят неудачу, потому что не совсем готовы. И травма Эриксена тоже причинит боль. Но у команды сейчас все очень хорошо, «МЮ» снова конкурирует наверху. На месте «Сити» я бы начал беспокоиться.

«Юнайтед» выглядит счастливой командой, а «Сити» немного угрюмой», – заявил Невилл.

 

 

3 комментария

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**Iscander**
Лучше Невиллу с Карагером в тик токе продолжать работать.
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surfing
Ответ ДедаДома.нет
Комментарий удален модератором
Да, он плывет)
+1
0
+1
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ДедаДома.нет
Комментарий удален
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Ахма Начоо
МЮ сейчас строиться поэтому сверх задач никто не ждёт но заряженность Эрика даёт надежду на трофе уже в этом сезоне.
+8
0
+8
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