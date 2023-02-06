«Манчестер Юнайтед» вспоминает мюнхенскую авиакатастрофу спустя 65 лет

Страшная трагедия.

В этот день в 1958 году 23 человека, в том числе восемь игроков и три члена персонала клуба, получили смертельные травмы в авиакатастрофе в Мюнхене.

Команда возвращалась с матча Кубка европейских чемпионов против белградской «Црвены звезды», когда их самолет приземлился в Германии для дозаправки. Первые две попытки взлета из аэропорта Мюнхена были прерваны; после третьей попытки самолет разбился.

Имена восьми погибших игроков: Джефф Бент (25 лет), Роджер Бирн (28 лет), Эдди Колман (21 год), Дункан Эдвардс (21 год), Марк Джонс (24 года), Дэвид Пегг (22 года), Томми Тейлор (26 лет) и Лиам. Уилан (22). Эдвардс, которого многие считают лучшим игроком своего поколения, умер через 15 дней после аварии.

Тремя официальными лицами клуба, погибшими тогда, были секретарь Уолтер Крикмер, тренер Том Карри и тренер Берт Уолли.

Погибли восемь журналистов — Альф Кларк, Донни Дэвис, Джордж Фоллоуз, Том Джексон, Арчи Ледбрук, Генри Роуз, Эрик Томпсон и бывший вратарь «Манчестер Сити» Фрэнк Свифт. Жертвами ужасной трагедии также стали командир самолета Кен Рэймент, член экипажа Том Кейбл, агент Бела Миклош и болельщик Вилли Сатинофф, друг менеджера «Юнайтед» сэра Мэтта Басби.