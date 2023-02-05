«МЮ» уже приближается к топ-2 после поражения «Сити»! До команды Гвардиолы всего 3 очка

«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Тоттенхэма» в матче Премьер-лиги в воскресенье.

В результате «Манчестер Юнайтед» теперь отстает от "Сити" на три очка, сыграв такое же количество игр.

«Красные дьяволы» завершили 22-ю игровую неделю на третьем месте, поскольку «Ньюкасл» также потерял очки.

Они на восемь очков отстают от лидера лиги «Арсенала», у которого игра в запасе.