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Де Хеа дает информацию о переговорах по контракту с «МЮ»: до окончания текущей сделки осталось пять месяцев

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
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Когда его попросили рассказать о переговорах о продлении контракта с «Манчестер Юнайтед», Давид де Хеа сказал: «Мы все еще разговариваем.

Я просто сосредоточен на игре, это самое главное, но я уверен, что все закончится хорошо».

Текущий контракт Де Хеа истекает 30 июня.

Сообщается, что «Юнайтед» хочет, чтобы он пошел на серьезное сокращение зарплаты, чтобы остаться, на что испанец готов пойти, поскольку он хочет оставаться на «Олд Траффорд» еще много лет.

2 комментария

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Ivchev
ДДХ Все таки легенда, если снизить ЗП то должен остаться
+1
0
+1
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ranelgee
Живая легенда клуба. Последний чемпион
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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