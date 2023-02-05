Де Хеа дает информацию о переговорах по контракту с «МЮ»: до окончания текущей сделки осталось пять месяцев

Когда его попросили рассказать о переговорах о продлении контракта с «Манчестер Юнайтед», Давид де Хеа сказал: «Мы все еще разговариваем.

Я просто сосредоточен на игре, это самое главное, но я уверен, что все закончится хорошо».

Текущий контракт Де Хеа истекает 30 июня.