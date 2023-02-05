Де Хеа дает информацию о переговорах по контракту с «МЮ»: до окончания текущей сделки осталось пять месяцев
Когда его попросили рассказать о переговорах о продлении контракта с «Манчестер Юнайтед», Давид де Хеа сказал: «Мы все еще разговариваем.
Я просто сосредоточен на игре, это самое главное, но я уверен, что все закончится хорошо».
Текущий контракт Де Хеа истекает 30 июня.
Сообщается, что «Юнайтед» хочет, чтобы он пошел на серьезное сокращение зарплаты, чтобы остаться, на что испанец готов пойти, поскольку он хочет оставаться на «Олд Траффорд» еще много лет.
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