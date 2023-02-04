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Аврама Глейзера заметили в Дубае. Связано ли это с продажей «МЮ»?

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Совладелец «Манчестер Юнайтед» Аврам Глейзер недавно был замечен в Дубае, где продолжаются переговоры о продаже клуба.

Американский бизнесмен был замечен за игрой, но она не имела отношения к «красным дьяволам».

Глейзер владеет крикетной командой ОАЭ Desert Vipers, которая в настоящее время занимает первое место в Международной лиге T20.

Возможно, он посетил Дубай, чтобы посмотреть, как его команда играет.

В настоящее время Raine Group наблюдает за процессом продажи «Юнайтед», а сэр Джим Рэтклифф уже заявил о своем желании принять участие в торгах.

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