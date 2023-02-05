В следующем сезоне «МЮ» может отдать 11-й номер Гринвуда другому игроку. Уже есть претендент
Согласно сообщениям, Антони может стать новым 11-м номером «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне.
Это номер Гринвуда. Однако юноша может уйти из клуба. Утверждается, что сотрудники «Юнайтед» в настоящее время «раскололись» по поводу того, следует ли разрешить нападающему продолжить свою карьеру на «Олд Траффорд».
Гринвуд был отстранен от игры с «Юнайтед» с тех пор, как его впервые арестовали в январе 2022 года. Срок действия его текущего контракта истекает летом 2025 года.
2 февраля полиция Большого Манчестера объявила о прекращении уголовного дела в отношении юноши.
Гринвуду было предъявлено обвинение в попытке изнасилования, контролирующем и принудительном поведении и нападении, обвинения в отношении одной и той же женщины.
Всякие сплетни сюда тащат.
А на Мейсона хотелось бы посмотреть, играл он толково.