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В следующем сезоне «МЮ» может отдать 11-й номер Гринвуда другому игроку. Уже есть претендент

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Мэйсон Гринвуд Мэйсон Гринвуд
Футбол Футбол

Согласно сообщениям, Антони может стать новым 11-м номером «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне.

Это номер Гринвуда. Однако юноша может уйти из клуба. Утверждается, что сотрудники «Юнайтед» в настоящее время «раскололись» по поводу того, следует ли разрешить нападающему продолжить свою карьеру на «Олд Траффорд».

Гринвуд был отстранен от игры с «Юнайтед» с тех пор, как его впервые арестовали в январе 2022 года. Срок действия его текущего контракта истекает летом 2025 года.

2 февраля полиция Большого Манчестера объявила о прекращении уголовного дела в отношении юноши.

Гринвуду было предъявлено обвинение в попытке изнасилования, контролирующем и принудительном поведении и нападении, обвинения в отношении одной и той же женщины.

4 комментария

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Ksandvankneshas
На месте этого кандидата я бы поостерегся: предыдущие владельцы 11 номера имели проблемы с женщинами) Гиггз, Марс, Гринвуд, только Янузай не "отметился")
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MARELLE CLOTHES
Ответ Евгений Ох
Антони 11 номер? его надо вперед Гринвуда из клуба гнать, хоть какие-то деньги отбить. А на Мейсона хотелось бы посмотреть, играл он толково.
Это все выдумки,для меня любая новость подтверждается тем,что многие новостные каналы ее публикуют,и самое главное - в любых правдивых новостях есть логика.
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Dm Kznts
Ответ Евгений Ох
Антони 11 номер? его надо вперед Гринвуда из клуба гнать, хоть какие-то деньги отбить. А на Мейсона хотелось бы посмотреть, играл он толково.
ну так понятно что эта инфа абсурдная
Всякие сплетни сюда тащат.
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Евгений Ох
Антони 11 номер? его надо вперед Гринвуда из клуба гнать, хоть какие-то деньги отбить.
А на Мейсона хотелось бы посмотреть, играл он толково.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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