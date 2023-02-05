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«Раздевалка давно не была такой счастливой». Игроки «МЮ» не рады возвращению Гринвуда – он может помешать прогрессу

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Футбол Футбол

2 февраля с Мэйсона Гринвуда сняли все обвинения, а «Юнайтед» вернул его профиль на сайт. Мэйсон готовится к возвращению в большой футбол, однако в «МЮ» этому рады далеко не все. The Sun сообщает, что раздевалка негативно относится к возвращению Гринвуда, потому что это может помешать прогрессу команды.

«Игроки открыты для его возвращения в команду, но пристальное внимание к его делу может сильно отвлечь всех. Раздевалка давно не была такой счастливой – никто не хочет раскачивать лодку», – цитирует источник.

Персонал «Юнайтед» в настоящее время тоже «разделился» по ситуации с Гринвудом. Его контракт истекает только летом 2025-го, и на данный момент его будущее не ясно.

Когда тен Хага спросили на пресс-конференции перед матчем «Кристал Пэлас», есть ли у него что сказать о Гринвуде, он ответил: «Нет. Ничего. Я ничего не могу добавить, ссылаюсь только на заявление клуба».

2 комментария

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folli
Вы хотя бы читаете тот бред что постите? Сразу пишите"раздевалка негативно относится к возвращению", и буквально следующее предложение "Игроки открыты для его возвращения в команду".
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леонид Ботвинник
А вот это уже не по человечески. Каждый может оступиться и поддержка коллектива пришлась бы кстати.
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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