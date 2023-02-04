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Гринвуд уже знает, куда поедет, если «МЮ» расторгнет с ним контракт. Выбор неожиданный

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Мэйсон Гринвуд Мэйсон Гринвуд
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Сообщается, что Мейсон Гринвуд готов переехать в Китай, если его контракт с «Манчестер Юнайтед» будет расторгнут.

Источник сообщил The Sun: «Он сказал, что был бы счастлив поехать и сыграть в Китае, если бы это означало, что ему хорошо платят и он играет. Его точка зрения, возможно, смягчилась за последние несколько месяцев».

Утверждается, что сотрудники «Юнайтед» в настоящее время «разделились» по поводу того, следует ли разрешить Гринвуду продолжить свою карьеру на «Олд Траффорд».

Гринвуд был отстранен от участия в «Юнайтед» с тех пор, как его впервые арестовали в январе 2022 года. Срок действия его текущего контракта истекает летом 2025 года.

В четверг, 2 февраля, полиция Большого Манчестера объявила о прекращении уголовного дела в отношении юноши.

Гринвуду было предъявлено обвинение в попытке изнасилования, контролирующем и принудительном поведении и нападении, обвинения в отношении одной и той же женщины.

Когда Тен Хага спросили на его пресс-конференции перед «Кристал Пэлас», есть ли у него что сказать о Гринвуде, он сказал: «Нет. Ничего. Я не могу ничего добавить, я ссылаюсь на заявление клуба».

9 комментариев

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Asdared
Ответ Schiaff1no
Уголовное дело прекратили, а не признали его невиновным, британская пресса и за меньшее людей уничтожала, вряд ли МЮ станет рисковать репутацией, аренда где-то подальше пока шумиха не уляжется- максимум
Хорошая игра может перекрыть все. Взять того же Бензему, который бегал с условным сроком. Гиггз спящий с женой брата - это было в Манчестере. Наказания нет, сейчас мю взял паузу, пройдет пара месецев, шумиха утихнет и вернут Гринвуда. Хотя конечно все будет зависеть от новых хозяев, если они появятся
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ddddan 2
пусть в аль-наср идет
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surfing
Ответ ДедаДома.нет
Если в руководстве МЮ не кретины оставят малого. Ну потрахались дети. Однозначно нужно оставлять.
Однозначно, он талант! Антони деревянного усадил бы на лавку!
Надеюсь сам этх этого не боится, что покупка в 100кк может присесть)
А клуб должен просто прикрыть пацана, сказать он наш с пеленок, и не дать на растерзание!
Ты правильно сказал, просто со своей неудачно поигрались
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Schiaff1no
Ответ ДедаДома.нет
Если в руководстве МЮ не кретины оставят малого. Ну потрахались дети. Однозначно нужно оставлять.
Уголовное дело прекратили, а не признали его невиновным, британская пресса и за меньшее людей уничтожала, вряд ли МЮ станет рисковать репутацией, аренда где-то подальше пока шумиха не уляжется- максимум
+8
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+8
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wolkov
а разве в китае еще хорошо платят? там чет прикрыли лавку вроде
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+1
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Vezdexodof
Какой Китай!
The sun что угодно напишут...
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Bolvan
Epic fail 🤦‍♂️
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ДедаДома.нет
Если в руководстве МЮ не кретины оставят малого. Ну потрахались дети. Однозначно нужно оставлять.
+4
-5
-1
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Freedoms
Он лишь докажет свою глупость проехав в Китай
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