Гринвуд уже знает, куда поедет, если «МЮ» расторгнет с ним контракт. Выбор неожиданный
Сообщается, что Мейсон Гринвуд готов переехать в Китай, если его контракт с «Манчестер Юнайтед» будет расторгнут.
Источник сообщил The Sun: «Он сказал, что был бы счастлив поехать и сыграть в Китае, если бы это означало, что ему хорошо платят и он играет. Его точка зрения, возможно, смягчилась за последние несколько месяцев».
Утверждается, что сотрудники «Юнайтед» в настоящее время «разделились» по поводу того, следует ли разрешить Гринвуду продолжить свою карьеру на «Олд Траффорд».
Гринвуд был отстранен от участия в «Юнайтед» с тех пор, как его впервые арестовали в январе 2022 года. Срок действия его текущего контракта истекает летом 2025 года.
В четверг, 2 февраля, полиция Большого Манчестера объявила о прекращении уголовного дела в отношении юноши.
Гринвуду было предъявлено обвинение в попытке изнасилования, контролирующем и принудительном поведении и нападении, обвинения в отношении одной и той же женщины.
Когда Тен Хага спросили на его пресс-конференции перед «Кристал Пэлас», есть ли у него что сказать о Гринвуде, он сказал: «Нет. Ничего. Я не могу ничего добавить, я ссылаюсь на заявление клуба».
Надеюсь сам этх этого не боится, что покупка в 100кк может присесть)
А клуб должен просто прикрыть пацана, сказать он наш с пеленок, и не дать на растерзание!
Ты правильно сказал, просто со своей неудачно поигрались
The sun что угодно напишут...