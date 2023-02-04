Гринвуд уже знает, куда поедет, если «МЮ» расторгнет с ним контракт. Выбор неожиданный

Сообщается, что Мейсон Гринвуд готов переехать в Китай, если его контракт с «Манчестер Юнайтед» будет расторгнут.

Источник сообщил The Sun: «Он сказал, что был бы счастлив поехать и сыграть в Китае, если бы это означало, что ему хорошо платят и он играет. Его точка зрения, возможно, смягчилась за последние несколько месяцев».

Утверждается, что сотрудники «Юнайтед» в настоящее время «разделились» по поводу того, следует ли разрешить Гринвуду продолжить свою карьеру на «Олд Траффорд».

Гринвуд был отстранен от участия в «Юнайтед» с тех пор, как его впервые арестовали в январе 2022 года. Срок действия его текущего контракта истекает летом 2025 года.

В четверг, 2 февраля, полиция Большого Манчестера объявила о прекращении уголовного дела в отношении юноши.

Гринвуду было предъявлено обвинение в попытке изнасилования, контролирующем и принудительном поведении и нападении, обвинения в отношении одной и той же женщины.