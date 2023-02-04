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Джейдон Санчо вернулся в Instagram и дал обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»

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Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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Футбол Футбол

Наряду с видео, показывающим его долгожданное возвращение, Джейдон Санчо написал в Instagram: «Вау! Просто хочу сказать огромное спасибо всем за поддержку, которую я получил за последние несколько недель, особенно фанатам.

Я сосредоточен на том, чтобы отдать все силы своей команде и клубу, я так счастлив вернуться на поле, скоро увидимся».

Санчо вернулся в строй впервые за три месяца в среду в матче Кубка лиги.

Когда сезон начался, англичанин выглядел неотъемлемой частью восстановления Эрика тен Хага, забив два гола в первых пяти играх.

Однако с тех пор его форма резко упала, и он тренировался один.

1 комментарий

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Илья Царицын
Где обещание обещанное ?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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