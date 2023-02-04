Джейдон Санчо вернулся в Instagram и дал обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»
Наряду с видео, показывающим его долгожданное возвращение, Джейдон Санчо написал в Instagram: «Вау! Просто хочу сказать огромное спасибо всем за поддержку, которую я получил за последние несколько недель, особенно фанатам.
Я сосредоточен на том, чтобы отдать все силы своей команде и клубу, я так счастлив вернуться на поле, скоро увидимся».
Санчо вернулся в строй впервые за три месяца в среду в матче Кубка лиги.
Когда сезон начался, англичанин выглядел неотъемлемой частью восстановления Эрика тен Хага, забив два гола в первых пяти играх.
Однако с тех пор его форма резко упала, и он тренировался один.
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