Джейдон Санчо вернулся в Instagram и дал обещание болельщикам «Манчестер Юнайтед»

Наряду с видео, показывающим его долгожданное возвращение, Джейдон Санчо написал в Instagram: «Вау! Просто хочу сказать огромное спасибо всем за поддержку, которую я получил за последние несколько недель, особенно фанатам.

Я сосредоточен на том, чтобы отдать все силы своей команде и клубу, я так счастлив вернуться на поле, скоро увидимся».

Санчо вернулся в строй впервые за три месяца в среду в матче Кубка лиги.

Когда сезон начался, англичанин выглядел неотъемлемой частью восстановления Эрика тен Хага, забив два гола в первых пяти играх.