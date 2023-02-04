Клубы АПЛ с «самыми преданными игроками»: «МЮ» на первом месте с большим отрывом, рядом только «Арсенал»
Появился рейтинг клубов АПЛ с «самыми преданными игроками» – теми, кто давно находится в клубе.
Рейтинг основан на количестве месяцев, проведенных футболистами в клубе.
«МЮ» – первый с показетели 54,39, «Арсенал» отстает (53,05). Далее – большая пропасть. «Челси» пока держится на третьем месте, за ним – «Эвертон», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
Оказаться на первом месте «МЮ», наверняка, помог Фил Джонс. Он в команде с сезона 2011/2012.
Но и нынешний костяк команды играет в клубе уже достаточно долго.
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