Клубы АПЛ с «самыми преданными игроками»: «МЮ» на первом месте с большим отрывом, рядом только «Арсенал»

Появился рейтинг клубов АПЛ с «самыми преданными игроками» – теми, кто давно находится в клубе.

Рейтинг основан на количестве месяцев, проведенных футболистами в клубе.

«МЮ» – первый с показетели 54,39, «Арсенал» отстает (53,05). Далее – большая пропасть. «Челси» пока держится на третьем месте, за ним – «Эвертон», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

Оказаться на первом месте «МЮ», наверняка, помог Фил Джонс. Он в команде с сезона 2011/2012.

Но и нынешний костяк команды играет в клубе уже достаточно долго.