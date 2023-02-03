«Последний месяц не мог быть лучше для меня». Рэшфорд делится эмоциями после получения награды лучшему игроку января

Маркус счастлив.

Нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд получил награду лучшего игрока АПЛ по итогам января.

Англичанин даже посвятил пост этому событию. Он написал:

«Последний месяц не мог быть лучше для меня. Я впервые выиграл эти награды вместе и, надеюсь, не в последний раз. Спасибо моим товарищам по команде, тренерам, моей семье и болельщикам за то, что помогли мне это сделать. Теперь пришло время с нетерпением ждать следующей группы игр, а не прошлого месяца! Они начинаются уже завтра».

В январе Рэшфорд забил в трех из четырех матчей «Манчестер Юнайтед».