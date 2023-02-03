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«Последний месяц не мог быть лучше для меня». Рэшфорд делится эмоциями после получения награды лучшему игроку января

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Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Футбол Футбол

Маркус счастлив.

Нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд получил награду лучшего игрока АПЛ по итогам января.

Англичанин даже посвятил пост этому событию. Он написал:

«Последний месяц не мог быть лучше для меня. Я впервые выиграл эти награды вместе и, надеюсь, не в последний раз. Спасибо моим товарищам по команде, тренерам, моей семье и болельщикам за то, что помогли мне это сделать. Теперь пришло время с нетерпением ждать следующей группы игр, а не прошлого месяца! Они начинаются уже завтра».

В январе Рэшфорд забил в трех из четырех матчей «Манчестер Юнайтед».

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