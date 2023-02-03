С Гринвуда сняли все обвинения, и теперь, возможно, он вернется в «Манчестер Юнайтед». А когда он играл за манкунианцев последний раз?

В том сезоне он не блистал.

Полиция Большого Манчестера сняла с Мэйсона Гринвуда все обвинения в домашнем насилии и изнасиловании. Англичанин был под следствием почти целый год.

Так когда же он в последний раз играл за «Юнайтед»?

Последняя игра, в которой Мейсон вышел в футболке «Юнайтед», была 22 января 2022 года. Тогда «Манчестер Юнайтед» обыграл в Премьер-лиге «Вест Хэм» со счетом 1:0 благодаря позднему голу Маркуса Рэшфорда.

Как он выступил?

Гринвуд отыграл за команду Ральфа Рангника 82 минуты на позиции правого нападающего, когда Криштиану Роналду возглавлял атаку в середине. В его выступлении не было ничего примечательного, а за свою игру он получил оценку 6/10.

Как он провел тот сезон в целом?

Как и многие другие игроки в печальном сезоне 2021/22, Гринвуд тоже испытывал трудности. В 24 матчах он забил 6 голов и отдал всего 2 результативные передачи. Он изо всех сил пытался наладить связь с Криштиану Роналду, а его выступления были крайне нестабильны.

Что же теперь?

Реальность такова, что Мэйсон не играл в профессиональный футбол (или в какой-либо соревновательный футбол) уже больше года и, должно быть, значительно потерял форму.

Он ни разу не тренировался под руководством Эрика тен Хага, и не имеет представления о новых порядках в команде. Даже если он снова вернется в «Юнайтед» (во что верится с трудом), для англичанина будет почти невыполнимой задачей вернуться к регулярным выступлениям на высоком уровне в ближайшее время.