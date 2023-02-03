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С Гринвуда сняли все обвинения, и теперь, возможно, он вернется в «Манчестер Юнайтед». А когда он играл за манкунианцев последний раз?

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Футбол Футбол

В том сезоне он не блистал.

Полиция Большого Манчестера сняла с Мэйсона Гринвуда все обвинения в домашнем насилии и изнасиловании. Англичанин был под следствием почти целый год.

Так когда же он в последний раз играл за «Юнайтед»?

Последняя игра, в которой Мейсон вышел в футболке «Юнайтед», была 22 января 2022 года. Тогда «Манчестер Юнайтед» обыграл в Премьер-лиге «Вест Хэм» со счетом 1:0 благодаря позднему голу Маркуса Рэшфорда.

Как он выступил?

Гринвуд отыграл за команду Ральфа Рангника 82 минуты на позиции правого нападающего, когда Криштиану Роналду возглавлял атаку в середине. В его выступлении не было ничего примечательного, а за свою игру он получил оценку 6/10.

Как он провел тот сезон в целом?

Как и многие другие игроки в печальном сезоне 2021/22, Гринвуд тоже испытывал трудности. В 24 матчах он забил 6 голов и отдал всего 2 результативные передачи. Он изо всех сил пытался наладить связь с Криштиану Роналду, а его выступления были крайне нестабильны.

Что же теперь?

Реальность такова, что Мэйсон не играл в профессиональный футбол (или в какой-либо соревновательный футбол) уже больше года и, должно быть, значительно потерял форму.

Он ни разу не тренировался под руководством Эрика тен Хага, и не имеет представления о новых порядках в команде. Даже если он снова вернется в «Юнайтед» (во что верится с трудом), для англичанина будет почти невыполнимой задачей вернуться к регулярным выступлениям на высоком уровне в ближайшее время.

4 комментария

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thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
Если МЮ не поведется на всякую ху**ю типо,’уголовник не должен играть за топ клуб"
И возьмется за Гринвуда,это будет в пользу и Тен Хагу ведь игрок очень талантлив
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Мистер Робот
Ответ Ахма Начоо
Вроде по новостям с ним не будет МЮ сотрудничать.
«Пока» не будет, надо быть глупцом, отказаться от такой «машины». При нашем Эрике, из Мейсона слепят страйкера покруче ситевской оглобли Холланда, который сильно зависим от коллег. Мейсон же из ничего создаёт себе кармашек, чтобы четко и резко пробить.
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QWertY
Надеюсь, что в ближайшее время вернется в состав
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Ахма Начоо
Вроде по новостям с ним не будет МЮ сотрудничать.
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