«Рад, что этот вопрос закрыт»: Гринвуд прервал молчание после того, как обвинения против него были сняты

Мэйсон Гринвуд сделал официальное заявление после того, как все уголовные обвинения против него были сняты.

Он сказал: «Я рад, что этот вопрос закрыт, и я хотел бы поблагодарить свою семью, близких и друзей за их поддержку. В настоящее время дальнейших комментариев не будет».

Как сообщает журналистка Sky Sports Мелисса Редди, футболиста не допустят ни к матчам, ни к тренировкам команды до тех пор, пока в клубе не будет завершено внутреннее расследование.

В последний раз Гринвуд выходил на поле 22 января 2022 года. Он не играет уже чуть больше года.