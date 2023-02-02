«Рад, что этот вопрос закрыт»: Гринвуд прервал молчание после того, как обвинения против него были сняты
Мэйсон Гринвуд сделал официальное заявление после того, как все уголовные обвинения против него были сняты.
Он сказал: «Я рад, что этот вопрос закрыт, и я хотел бы поблагодарить свою семью, близких и друзей за их поддержку. В настоящее время дальнейших комментариев не будет».
Как сообщает журналистка Sky Sports Мелисса Редди, футболиста не допустят ни к матчам, ни к тренировкам команды до тех пор, пока в клубе не будет завершено внутреннее расследование.
В последний раз Гринвуд выходил на поле 22 января 2022 года. Он не играет уже чуть больше года.
это англия, это апл.
тут такое не сработает.
спрятать в резерве подальше от прессы, и не форсировать набор формы.
постепенно готовить к след сезону.