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«Рад, что этот вопрос закрыт»: Гринвуд прервал молчание после того, как обвинения против него были сняты

Мэйсон Гринвуд Мэйсон Гринвуд
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Мэйсон Гринвуд сделал официальное заявление после того, как все уголовные обвинения против него были сняты.

Он сказал: «Я рад, что этот вопрос закрыт, и я хотел бы поблагодарить свою семью, близких и друзей за их поддержку. В настоящее время дальнейших комментариев не будет».

Как сообщает журналистка Sky Sports Мелисса Редди, футболиста не допустят ни к матчам, ни к тренировкам команды до тех пор, пока в клубе не будет завершено внутреннее расследование.

В последний раз Гринвуд выходил на поле 22 января 2022 года. Он не играет уже чуть больше года. 

2 комментария

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Dm Kznts
Ответ Neron
Главное с этим типо расследованием не затягивать, дней 10 поразбираться, потом заявление, что мальчик наш не в чём не виноват и на тренировку!
наоборот.
это англия, это апл.
тут такое не сработает.
спрятать в резерве подальше от прессы, и не форсировать набор формы.
постепенно готовить к след сезону.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Neron
Главное с этим типо расследованием не затягивать, дней 10 поразбираться, потом заявление, что мальчик наш не в чём не виноват и на тренировку!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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