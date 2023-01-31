«Манчестер Юнайтед» планирует устроить чистку состава. Тен Хагу поручили составить список игроков на продажу

Уже определились, кого будут покупать в первую очередь.

Manchester Evening News сообщает, что Эрику тен Хагу было поручено подготовить список игроков «доступных для продажи» к летнему трансферному окну.

В статье утверждается, что летом «Манчестер Юнайтед» в первую очередь планирует подписать хорошего нападающего и молодого полузащитника.

Чтобы собрать средства на эти трансферы, тен Хаг получил указание избавиться от нескольких игроков. Ожидается, что к этому времени Харри Магуайр может решить покинуть клуб, так как под руководством голландского босса он большую часть времени проводит на скамейке. Также сообщалось, что Скотт Мактомини привлек внимание «Ньюкасл Юнайтед», но ему не позволили уйти от «красных дьяволов» в январе.

Помимо этих игроков и нескольких футболистов из второй команды, у тен Хага, похоже, не так много имен, которые можно было бы включить в этот список, поскольку манкунианцам явно нужны подкрепления почти во всех областях.

А кого бы вы включили в этот список?