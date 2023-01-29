«Я был храбрым». Тен Хаг вспомнил, как разговаривал с Кройффом на ТВ-Шоу в 13 лет. Эрик уже тогда мог общаться на равных с легендой футбола 😳

😦 Вот это смелость! Эрик до сих пор гордится собой.

Выступая после победы над «Редингом» в Кубке Англии, тен Хаг вспомнил свой знаменитый разговор с голландской легендой Йоханом Кройффом в 1984 году.

Он сказал: «Это было давно. Очень здорово. Йохан Кройфф оказал влияние на футбол, сравнимое с Пеле, Беккенбауэром и Марадоной.

Таков был мой характер, очевидно, вот кто я на самом деле. Я думаю, что был храбрым и мечтал стать хорошим футболистом. Я хотел учиться.

Когда у вас есть момент с Йоханом Кройффом, вы используете его. Он очень вдохновляет, чтобы играть в футбол.

Йохан Кройфф был не только про победы - он, очевидно, был авантюристом с отличным мышлением. Я думаю, что он стал вдохновителем для многих детей, включая меня».

Примерный перевод.

Йохан Кройфф: «Наверное часто случается такое, что тренер на вас кричит. Или это не происходит с вами, ребята?».

Эрик тен Хаг: «Я думаю, что нужно аккуратно общаться с молодежью, поскольку вы можете сломать молодого игрока. Но на более высоком уровне, таком как первая команда «Аякса», вы должны уметь быть жестким. Эти ребята тренируются почти каждый день. Если они продолжают совершать одни и те же ошибки, то вы должны быть в состоянии сказать это им».

Йохан Кройфф: «Это означает, что вы разделяете молодежь и большой футбол?».

Эрик тен Хаг: «Да».

Согласны с 13-летним тен Хагом?