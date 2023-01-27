«Если будет возможность». Тен Хаг не исключил вероятности новых зимних трансферов

Ждать их не стоит, но они могут произойти.

Во время пресс-конференции главного тренера «Юнайтед» Эрика тен Хага спросили, есть ли у него идея о возможных новых трансферов. Вот, что он ответил:

«У меня есть идея. Но в ближайшие дни, если бы у меня была такая возможность, я бы сделал бы их, но это зависит не только от меня. Думаю, что в этом клубе каждый день должен быть такой подход».

В январе «красные дьяволы» провернули два трансфера, причем оба игрока взяты в аренды. Это Ваут Вегорст из «Бернли» и Джек Батленд из «Кристал Пэлас».

У клуба нет свободных денег на новые большие трансферы в январе, а Глейзеры похоже готовятся к продаже клуба.