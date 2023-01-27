«Магуайр? Он не пятый кандидат на позицию ЦЗ». Тен Хаг рассказал, что необходимо Харри для возвращения в основу

Сезон-2022/23 – вероятно, один из худших в карьере Харри Магуайра. Прошла половина сезона, а у защитника всего 8 выходов в старте в АПЛ и шесть выходов на замену за 10 минут до конца игры. Более того, за последний месяц Эрик тен Хаг дважды выпускал Харри на унизительную одну минуту.

Тен Хага спросили, станет ли Магуайр ближе к основе в случае травмы Лисандро Мартинеса или Рафаэля Варана.

«Он не пятый кандидат на эту позицию, но я должен сказать, что все зависит от него. Он тренируется очень хорошо, привносит мастерство, и это то, чего я ожидаю от всех игроков в команде.

Он должен бороться за место в команде. Все может измениться, и иногда это происходит очень быстро. Он делает успехи, и я думаю, что все зависит от него».