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«Магуайр? Он не пятый кандидат на позицию ЦЗ». Тен Хаг рассказал, что необходимо Харри для возвращения в основу

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Харри Магуайр Харри Магуайр
Футбол Футбол

Сезон-2022/23 – вероятно, один из худших в карьере Харри Магуайра. Прошла половина сезона, а у защитника всего 8 выходов в старте в АПЛ и шесть выходов на замену за 10 минут до конца игры. Более того, за последний месяц Эрик тен Хаг дважды выпускал Харри на унизительную одну минуту.

Тен Хага спросили, станет ли Магуайр ближе к основе в случае травмы Лисандро Мартинеса или Рафаэля Варана.

«Он не пятый кандидат на эту позицию, но я должен сказать, что все зависит от него. Он тренируется очень хорошо, привносит мастерство, и это то, чего я ожидаю от всех игроков в команде.

Он должен бороться за место в команде. Все может измениться, и иногда это происходит очень быстро. Он делает успехи, и я думаю, что все зависит от него».

3 комментария

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GiGgS11
Возвращения англичанина в основу - это даже не спортивный вопрос, а больше философский.
Чтобы вернуться в основу ему надо так много сделать, что он перестанет быть Харри Магуайром. И лично мне не верится, что он сможет совершить такое чудо
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm Kznts
Ответ Дриблинг Рэшфорда
Заголовок: он пятый кандидат Текст: он не пятый кандидат
Хххх
Миша тихонов всё ещё не определился ))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дриблинг Рэшфорда
Заголовок: он пятый кандидат
Текст: он не пятый кандидат
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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