«Я не Гарри Поттер». Эрик тен Хаг объясняет прогресс Рэшфорда

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг прокомментировал великолепную форму звезды своей команды Маркуса Рэшфорда. Англичанин забил 10 голов в последних 10 матчах.

«Бывает, случаются невероятные вещи, которых никто не ожидает, но команда мечтает о них. Я не Гарри Поттер, я не волшебник! Это просто уверенность в своих силах. Каждый футболист должен испытывать уверенность», - говорит Тен Хаг.

«Рэшфорд боролся за этот результат, он вкладывался в него. Разумеется, я и мой тренерский штаб корректировали его, помогали ему с ежедневной работой, распорядком дня – это важно, чтобы быть в форме».

«Но в итоге, основная заслуга принадлежит Маркусу, а когда игрок уверен в себе, то и я убеждаюсь, что мы работаем правильно – манера игры очень важна, как и атмосфера в раздевалке – когда все складывается, то футболист показывает свой лучший футбол».

С начала сезона Маркус Рэшфорд отличился 18 раз в 29 матчах за «МЮ», также записав в свой актив 6 результативных передач.