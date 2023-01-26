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«Я не Гарри Поттер». Эрик тен Хаг объясняет прогресс Рэшфорда

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг прокомментировал великолепную форму звезды своей команды Маркуса Рэшфорда. Англичанин забил 10 голов в последних 10 матчах.

«Бывает, случаются невероятные вещи, которых никто не ожидает, но команда мечтает о них. Я не Гарри Поттер, я не волшебник! Это просто уверенность в своих силах. Каждый футболист должен испытывать уверенность», - говорит Тен Хаг.

«Рэшфорд боролся за этот результат, он вкладывался в него. Разумеется, я и мой тренерский штаб корректировали его, помогали ему с ежедневной работой, распорядком дня – это важно, чтобы быть в форме».

«Но в итоге, основная заслуга принадлежит Маркусу, а когда игрок уверен в себе, то и я убеждаюсь, что мы работаем правильно – манера игры очень важна, как и атмосфера в раздевалке – когда все складывается, то футболист показывает свой лучший футбол».

С начала сезона Маркус Рэшфорд отличился 18 раз в 29 матчах за «МЮ», также записав в свой актив 6 результативных передач.

3 комментария

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Я думаю смена обстановки, то есть поездка на чемпионат мира дали свои плоды. На ЧМ хорошо сыграл и после возвращения стали более уверенным в себе.
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Чёрный тюльпан
С Рашфордом что-то сделали именно на ЧМ в стане сборной, потому что именно на нём он уже начал показывать зачатки, а в МЮ просто продолжил демонстрировать ту же игру. Не думаю, что тут уже прямо большая заслуга тен Хага или зависимость от ухода Роналду.
+1
-1
0
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Dato Gedenidze
Надеюсь эта игровая форма на всю карьеру расстянется...)))
+3
0
+3
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