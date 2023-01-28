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«Это преступление». Болельщики «МЮ» уверены, что расписание матчей не позволит манкунианцам выиграть свой первый трофей с 2017 года

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Где справедливость?

Болельщики «Манчестер Юнайтед» обеспокоены своими шансами на победу в Кубке лиги в этом сезоне после того, как они сравнили свое расписание с вероятным соперником по финалу «Ньюкаслом».

«МЮ» обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 3:0 в первом матче полуфинала в среду вечером, тем самым практически закрепив за собой место на «Уэмбли» на решающий матч. Если команда тен Хага не потерпит поражение на «Олд Траффорд» в следующую среду с разгромным счетом, то «красные дьяволы» встретятся в финале с «Ньюкаслом» или «Саутгемптоном». «Ньюкасл», занимающий третье место в Премьер-лиге, лидирует в этом противостоянии со счетом 1:0 и является фаворитом на выход.

Вернувшись после чемпионата мира, манкунианцы провели потрясающие 10 матчей, но в следующем месяце график у команды будет максимально перегружен. 

Подопечные Эдди Хау сыграют всего в четырех играх: три в Премьер-лиге и ответный полуфинальный матч Кубка Лиги против «Саутгемптона». 

Сравните это с расписанием «Юнайтед»:

Болельщики серьезно обеспокоены напряженностью этого расписания и предполагают, что такой график может помешать команде взять свой первый трофей под руководством тен Хага.

💬 «Это преступление, график слишком перегружен».

💬 «Вдвое больше игр, как мило».

💬 «Это может стать решающим фактором в выигрыше реального трофея в этом году. Мы видели разницу в игре с «Арсеналом»: пара дополнительных дней отдыха много значит. Через месяц это будет еще важнее».

💬 «Что за шутка?»

«Юнайтед» не выигрывал ни одного трофея с 2017 года. Жозе Моуринью выиграл Кубок английской лиги и Лигу Европы в свой первый сезон. С тех пор «Юнайтед» проиграл финал Кубка Англии 2018 года под руководством Моуринью и финал Лиги Европы 2021 года под управлением Оле-Гуннара Сульшера.

11 комментариев

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fellx
У МЮ опять кто то виноват, на этот раз уже перед матчами)))
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Dzh SG
можно заявиться в рфпл
30матчей и один единственный кубковый турнир с 1/16
какие проблемы мю ?????????????
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Dzh SG
на этом острове слишком много кубков лиг и прочего
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Qqq
Ответ Александра Александрова
За те бабки что им платят , пусть бегают ещё быстрее и больше )
больше бегать = медленнее и хуже бегать. а то и меньше бегать (ибо повышается риск и количество травм), здоровье не компенсируешь деньгами. такой плотный календарь - и против игроков, и против тренеров, и против болельщиков в конечном счете
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Александра Александрова
За те бабки что им платят , пусть бегают ещё быстрее и больше )
0
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mj23.net
Ничего, ждем Эриксена с Редингом.
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Barsa1984
да хватит душнить....херачим всех
+2
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+2
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Elik1989
Ответ Тиджани Бабангида
График очевидно загружен больше чем у предполагаемого соперника. Но «МЮ» уже должен привыкнуть к сложностям. Трофеи всегда завоёвываются в упорной борьбе
Но и по одному дню отдыха после Барселоны, пусть и в ЛЕ, перед матчами АПЛ - это уже не сложности, а вопрос здравого смысла. Тренер будет попросту выбирать между кубками ибо проходя этапы каждый матч только добавляется в плотный календарь. Раздражает даже не всё это, а то, что Фифа, Уефа и вся эта знать, выбрали ЧМ в середине сезона в стране где даже зимой +35, думая не о каких-либо сложностях, а исключительно о том, что осело в их карманчиках.
+8
-3
+5
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Александр Никитин
Комментарий скрыт
0
-10
-10
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Александр Никитин
Комментарий скрыт
0
-9
-9
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Тиджани Бабангида
График очевидно загружен больше чем у предполагаемого соперника. Но «МЮ» уже должен привыкнуть к сложностям. Трофеи всегда завоёвываются в упорной борьбе
+14
-1
+13
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