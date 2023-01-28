«Это преступление». Болельщики «МЮ» уверены, что расписание матчей не позволит манкунианцам выиграть свой первый трофей с 2017 года

Где справедливость?

Болельщики «Манчестер Юнайтед» обеспокоены своими шансами на победу в Кубке лиги в этом сезоне после того, как они сравнили свое расписание с вероятным соперником по финалу «Ньюкаслом».

«МЮ» обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 3:0 в первом матче полуфинала в среду вечером, тем самым практически закрепив за собой место на «Уэмбли» на решающий матч. Если команда тен Хага не потерпит поражение на «Олд Траффорд» в следующую среду с разгромным счетом, то «красные дьяволы» встретятся в финале с «Ньюкаслом» или «Саутгемптоном». «Ньюкасл», занимающий третье место в Премьер-лиге, лидирует в этом противостоянии со счетом 1:0 и является фаворитом на выход.

Вернувшись после чемпионата мира, манкунианцы провели потрясающие 10 матчей, но в следующем месяце график у команды будет максимально перегружен.

Подопечные Эдди Хау сыграют всего в четырех играх: три в Премьер-лиге и ответный полуфинальный матч Кубка Лиги против «Саутгемптона».

Сравните это с расписанием «Юнайтед»:

Болельщики серьезно обеспокоены напряженностью этого расписания и предполагают, что такой график может помешать команде взять свой первый трофей под руководством тен Хага.

💬 «Это преступление, график слишком перегружен».

💬 «Вдвое больше игр, как мило».

💬 «Это может стать решающим фактором в выигрыше реального трофея в этом году. Мы видели разницу в игре с «Арсеналом»: пара дополнительных дней отдыха много значит. Через месяц это будет еще важнее».

💬 «Что за шутка?»

«Юнайтед» не выигрывал ни одного трофея с 2017 года. Жозе Моуринью выиграл Кубок английской лиги и Лигу Европы в свой первый сезон. С тех пор «Юнайтед» проиграл финал Кубка Англии 2018 года под руководством Моуринью и финал Лиги Европы 2021 года под управлением Оле-Гуннара Сульшера.